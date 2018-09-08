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Zırhlı personel taşıyıcılar sınırda

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Reyhanlı'ya ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
 
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
 
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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