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Zonguldak'ta 112 çalışanlarının bulunduğu otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Zonguldak'ta içerisinde 112 personellerinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. 112 personeli oldukları öğrenilen sürücü Çağrı G. idaresindeki 31 FK 159 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Çağrı G. ve Koray B., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların mesai arkadaşları olduğunu görünce şaşkınlık yaşadılar. Ambulansa alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

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