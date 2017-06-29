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Zonguldak'ta 'ByLock'çu 9 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si kadın 9 kişi tutuklandı.

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Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 9 kişi tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2'si kadın 9 kişi tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 ve 23 Haziran'da Zonguldak'ın Merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15'i kadın 36 kişi gözaltına alınmıştı

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