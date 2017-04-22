Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'ta cenaze dönüşü kaza: 6 ölü, 20 yaralı

Cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü 20 kişide yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 ki̇şi̇ hayatını kaybetti, 20 ki̇şi̇ yaralandı.

Zonguldak ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Kazada, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde Dağlıca köyündeki cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA