Zonguldak'ta duman operasyonu: 61 iş yeri sahibine idari işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde tütün mamüllerinin yasa dışı ticaretiyle ilgili 78 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. 'Duman-1' adı verilen operasyonda, 289 bin 31 içi tütünle doldurulmuş makaron, 863 kilo 911 gram açıkta satışa hazır kıyılmış tütün, 544 bandrolsuz nargile tütünü, 114 puro, 39 elektronik sigara, 21 tütün mamülü üretmekte kullanılan makine ele geçirildi. 61 iş yerinin sahibine adli ve idari işlem yapıldı.