Basit kurallar ile saçlarınız harika görünebilir
Saçların güzel bir görünüme kavuşturulması her zaman kadınlar için bir mesele olmuştur. Saçlarınızın görünümünü iyileştirmeyi istiyorsanız, daha sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardımcı bir kaç kurala uyun yeter.
Saç rengi ve ten rengi arasındaki uyumun önemi apaçık meydanda dolayısıyla yüzünüzle fazlasıyla tezatlık yaratan renkleri seçmeyin. Uzmanlar saçların açık kahverengi olması durumda çok koyu gölgelerden ya tam tersi saçlarınız koyu renk ise daha açık gölgelerden kaçınılmasını öneriyor.
Nemlendirmek harika saçlara sahip olmanın bir diğer kuralı. Haftada en az bir kez yoğun bir nemlendirici kullanın. Saç kurutma makinesi ve şekillendiricisi kullanmadan önce saçlarınızı mutlaka havlu ile kurulayın.
Saçlarınızı protein ve gibi doğru malzemeler ile besleyeceğinden sağlıklı bir beslenme programı takip etmeye başlayın.
Güneşten sakının ya da en azından saçlarınızı güneşten korumaya çalışın çünkü güneş de saçlara zarar verir. Güneşlendikten sonra, besleyici ürünler kullanın. Ev yapımı maskeler iyi birer seçenektir. Olmazsa, derinlemesine bakım ve onarım yapın ancak bu ayda bir olmalı.
Saçlarınızı sadece kuru iken fırçalayın ve dolaşmış saçları çözerken sabırlı davranın. Saçların düzenli olarak uçlarından aldırılması da harika saçlara ulaşabilmenin bir diğer anahtarıdır.
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