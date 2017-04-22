Cildinizi yaza hazırlamanız için öneriler

Parlak güneşli uzun günlerin başlamasına kısa zaman kala Uzm. Dr. Nilsu Gençyılmaz, bahar aylarında uygulanabilecek cilt bakım yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yeni mevsime rahatça geçebilmek için cilt gençleştirme ipuçlarını uygulayabileceğini belirten Uzm. Dr. Gençyılmaz, bahar bakımının amacı kış aylarında oluşmuş tahribatın onarılması ve cildi ultraviyole gibi diğer zararlardan koruduğunu bildirdi.

İlk olarak vücut ve yüz için hafif, asitli, nemlendirici bir temizleyici kullanarak kışın oluşmuş tahribatı kaldırmanın yanında kaybolan nemi yenilemekle başlanabileceğini vurgulayan Gençyılmaz, "Ölü derinizden kurtulmanın yanında cildinizin yenilenmesi sürecinde antioksidanlara ihtiyacınız olacaktır. A, C, E vitamin preperatlarının oral yolla alımı cildinizde ultraviyole maruziyeti sonrasında ortaya çıkan zararlı serbest oksijen radikallerini etkisiz hale getirerek foto yaşlanma ve foto karsinogenezden (deri kanseri) sizi koruyacaktır" dedi.

Cildinizi güneşten koruyun

Tekrar tekrar güneşe maruz kalındığında, melanin üretiminden sorumlu olan melanositlerin güneş ışınları tarafından aktive edildiğini ve bu pigmentlerin derinin üst tabakasında düzgün bir şekilde depolandığında bronzluğa, dağınık veya öbekler halinde depolandığında ise lekelere neden olduğunu açıklayan Nilsu Gençyılmaz, "Cildimiz UVA ışınlarına ne kadar maruz kalırsa, korunması da o kadar azalır ve cilt kanserine kadar gidebilen pek çok problemlere neden olabilir. Cildinize günlük düzenli kullanacağınız nemlendirici kremi seçerken dikkat etmeniz gereken güneş koruyucu faktörü SPF 20'nin üstünde olması ve UVA içermesi yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.

Teknolojik dokunuşlarla yenilenin

Günümüz teknolojisiyle birçok dermakozmetik uygulamalarla parlak sıkı, kırışıksız bir cilt ve vücuda sahip olmak artık çok daha kolay olduğunun altını çizen Dr. Gençyılmaz, "PRP, dermapen, mezoterapi, botoks, mezobotoks gibi birçok yöntemlerle cildinize bahar dokunuşlarının yansıması mümkün PRP işlemi; kişinin kendisinden alınan bir miktar kanın santrifüj edilerek birleşenlerine ayrıldıktan sonra büyüme faktörleri ve kök hücreleri içeren doğal mucizenin deriye enjekte edilmesiyle cildinizi ve saçlarınızı canlandırıp gençleştirmesini sağlayacaktır.

Botoks ile 20 dakika kadar kısa bir sürede kırışıklarınızdan kurtulmanın yanında parlak bir cilde kavuşmanız mümkün. Hiperhidroz veya aşırı terleme probleminiz var ise el, koltuk altı veya ayak tabanına uygulanılacak botoks işlemiyle tüm yazı rahat geçirmeniz kaçınılmaz. Dermapen tedavisinde ise dikey olarak cilde birden fazla iğne ile mikro kanallar açılır ve mezoterapi veya PRP ürünlerinin emilim miktarını arttırarak daha kusursuz bir cilde sahip olmanız için yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Dr. Gençyılmaz, mezoterapi tedavisinde ise çok ince ve kısa iğne uçları kullanılarak sizi başta selülit olmak üzere lekeler, çeşitli cilt problemleri, cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini engellemek amacıyla çeşitli ürünlerin enjekte edilmesiyle sıkı formda bir vücutla yaza hazırlayacağını belitti.