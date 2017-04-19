Cilt maskeleri işe yarıyor mu?

Gençleşme

Kolajen eksikliklerini tamamlar ve cildi onarır. Özellikle Örümcek Ağı maskesinde olduğu gibi boyun bölgesini de içine alan ağ dokusu, bölgedeki form kaybına ve gıdı oluşumuna kaldırma kuvveti uygulayarak, cildi gerginleştirir. Yaşlanma karşıtı bileşenleriyle ince çizgilerinin gözle görülür derecede azalmasına yardımcı olur.

Derin temizlik

Her gün cilt yüzeyine biriken kir, yağ, makyaj artıkları gibi kalıntıları kaldırarak temizler. Bu şekliyle derinin üst katmanları altına gizlenen kalıntıları dışarı çekmek için yardımcı olur.

Gözenekleri iyileştirir

Cildi derinlemesine ele alan Örümcek Ağı maskesi gibi ürünler detoks etkisi yaparak, gözeneklerin görünümünü iyileştirir. Gözenekleri sıkılaştırır ve aynı zamanda akne ve leke oluşumunu tetikleyen bakteri oluşumunun önüne geçer. Düzenli olarak kullanıldığında, temiz ve sıkı gözenekli cilt yüzeyini korumaya yardımcı olur.

Parlayan cilt

Kan dolaşımını arttırmaya yardımcı olur. Aktif bileşenlerin de desteğiyle cilt tonunun genel olarak iyileşmesine, cildin yumuşamasına, parlamasına ve tazelik kazanmasına fayda sağlar.

Cilt bakımınıza destek

Kullandığınız diğer cilt bakım ürünlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Anti aging kremlerin içerisindeki aktif bileşenlerin daha etkili ve çok daha hızlı bir şekilde nüfuz etmesine fayda sağlar. Kullandığınız cilt bakım ürünleri daha hızlı bir şekilde cilt tarafından emilir. Söz gelimi düzenli olarak kullanacağınız Örümcek Ağı maskesi tonlama, nemlendirici ve koruyuculuk açısından fayda sağlayan bakım ürünlerinizin, çok daha hızlı ve daha iyi bir performans göstermesini kolaylaştırır.

Gevşeme

Cilt maskeleri sadece cildinizin genel görünümünü iyileştirmek için değil aynı zamanda yoğun hayatınız içerisinde, evinizin konforunda gevşeme olanağı da sunar. Ilık bir banyo, birkaç mum eşliğinde, siz zihninizi ve ruhunuzu rahatlatırken aynı zamanda cildiniz için de harika bir deneyim olacaktır.