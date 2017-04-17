Doğal yollarla kepek problemine çözüm

1. Çay çiçeği yağı: Melaleuca alternifolia yapraklarından gelen bu yağ, kepek tedavisinde oldukça etkilidir. Avustralya’da yetişir ve eski zamanlarda yerliler tarafından kullanılmıştır. Şimdi marketler, esas içerik olarak çay çiçeği içeren şampuanlarla dolup taşmaktadır. Bu, etkili bir kepek tedavisidir; çünkü güçlü bir mantar önleyici içeriği vardır.

2. Elma sirkesi: Dolaplarımızda bulunan bu yemek malzemesinin kepek üzerinde tedavi edici bir etkisinin olduğuna inanılmaktadır. Suyla eşit miktarda karıştırıldığı zaman kepek için çok etkili bir tedavidir.

Karışımı bir sprey püskürtme kabına koyun ve kafa derinize sıkın, daha sonra başınızı sıcak bir havluyla sarın. Bu işlemin her gün yapılması çirkin kepeklerden kurtulmanızı sağlayabilir.

3. Çemenotu tohumları: Yaygın bir şekilde Hint mutfağında kullanılan bu baharatlar kepek tedavisi için de kullanılabilmektedir. İki yemek kaşığı çemenotu tohumunu sıcak suyla karıştırarak çemenotu macununu hazırlamaya başlayın. Her gece hazırlayın ve kafa derinize uyguların.

4. Misket limonu: Taze sıkılmış misket limonu, kepek şampuanlarının ortaya çıkmasından uzun zaman önce de bir kepek tedavisi olarak bilinmekteydi. Duş aldıktan sonra son işlem olarak kullanılabilir. Yalnızca kepek tedavisinde etkili olmakla kalmaz; aynı zamanda saçlarınızı parlatır.

5. Pancar kökü: Bu kök ekini yalnızca salatalar için iyi bir malzeme değil; aynı zamanda iyi bir kepek tedavisidir. Gövdesi bile tedavi sırasında kullanılabilir. Gövdeyi ve kökünü kaynatın; ancak suyu dökmeyin çünkü suyu, kafa derisine masaj yaparken kullanılacaktır. Beyaz pancar daha fazla tercih edilirken kırmızı pancar da kullanılabilmektedir.

6. Yılan şekilli sukabağı: Bu bitki yıllardır iyileştirme özelliğiyle ve kepek tedavisindeki etkisiyle bilinmektedir. Yapmanız gereken tek şey bu bitkinin suyunu sıkmak, kafa derisine uygulamak ve kepekten kurtulmaktır.

7. Kepeğe karşı şampuanlar: Kepek tedavisi için kullanılabilecek pek çok şampuan mevcut bulunmaktadır ve bu şampuanlar için doktor reçetesi gerekmemektedir. Bu tip şampuanların kullanımı kepeklerin gelişimini engelleyecek veya var olan kepekleri giderecektir.

Saçınızda kepek olması çok utanç verici olabilir. Kafa derisini kaşındırabilir ve pul pul yapabilir. Ancak bu durum, yumurta sarısı, arpa, karaciğer ve süt gibi biyotin açısından zengin gıdalar tüketerek önlenebilir. Suda çözünen bu B vitamini aynı zamanda bağırsaklar tarafından doğal yollarla üretilmektedir.