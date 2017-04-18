Göz altı torbalarından kurtulmanın yolları

Sırt üstü uyuyun

Gözaltı torbalarının oluşum nedenlerinden en önemlisi uyku düzensizliği ve yeterli uyumamaktır. Yeterli uyumadığınız zaman hem cildinizde hem de göz çevrenizde bozulmalar meydana gelecektir. Bunu önlemek için günde en az 7 saat uyumalısınız.

Ayrıca yatacağınız yerde sırt üstü uyumakta gözaltı torbalarınızı tedavi edecektir.

Gözlerinizi kaşımayın

Sürekli göz kaşımak göz çevresinde deformasyona ve gözaltı şişliğini meydana getirebilir. Sürekli kaşıdığınız gözünüzde sıvı birikimi meydana gelecektir. Buda gözaltı torbalarınızın şişmesine neden olur.

Soğuk kompres yapın

Gözaltı torbalarından kurtulmak için en pratik yöntem soğuk kompres yöntemidir. Bunun için yapmanız gereken bir buz parçasını bir beze sarıp gözünüze belli aralıklarla uygulamaktır.

Soğuk kompresin tam etkisini görebilmek için belli aralıklarla 15 dk gözünüze uygulamalısınız.

Uyurken başınızı hafif dik tutun

Gözaltı torbalarıbnız oluşmaya başladıysa birkaç gün iki yastıkla uyumaya çalışın ve yastığın birini dik konuma getirin. Bu şekilde uyumak, gözaltı torbalarınızda sıvı birikimini engelleyecektir.

Yeşil çay ile dinlendirin

Yeşil çay tam bir antioksidan deposudur ve gözünüzün altında sıvı birikimini engeller. Gözlerinizde torbalar oluşmaya başladıysa yeşil çay poşetlerini gözünüzde bekletebilirsiniz.