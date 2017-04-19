Kırışıklığa yol açan 9 alışkanlık

Sigara içmek kırışıklıkların ve yaşlı görünen bir cildin en bilinen sebeplerindendir. İkiz kardeşler üzerinde yapılan büyük çaplı bazı araştırmalar sonucunda bunun kesinliği ve doğruluğu ortaya çıkarılmıştır. Bu yüzden sigarayı bırakın ve kırışıklıklarınızdan kurtulun!

Beslenme

Eğer cildinizin sağlıklı ve genç kalmasını istiyorsanız, beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Çok fazla şekerli ve glisemik içeren yiyecekler tüketmek sadece kilo almanıza değil, aynı zamanda yaşlı görünmenize de sebep olur. Şekerin içinde bulunan moleküller cildinizin sert ve kusurlu görünmesine yol açar. Bu da ciltte bulunan esneklik ve yumuşaklıkta azalmaya neden olur. Arıtılmış şeker ve diğer karbonhidratlar da insülin hormonunu yükselterek iltihaplanmaları tetikler. Yani, cildinizin size teşekkür etmesi için şekeri ve karbonhidratları bırakın.

Sakız

Sakız çiğnemek hem ağız ve dudak çevresinde bulunan kırışıklıkların artmasına, hem de ağız yapısı ve görüntüsü ile ilgili başka sorunlara sebep olur. Cildinizi korumak için bırakması kolay olan bu alışkanlıktan kurtulun.

Makyaj Çıkarmamak

Eğer yatmadan önce makyajınızı çıkarmazsanız kırışıklıklara davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Hem makyaj, hem de çevresel kirlilikler birleşince cilt gözeneklerinin kapanmasına yol açar. Bu durum yaşlanma sürecini hızlandırır ve sizi kırışıklıklar ile baş başa bırakır. Bu yüzden yatmadan önce mutlaka makyajınızı temizleyin.

Sivilce sıkmak

Sivilceleriniz ile oynamayı ve sıkmayı bırakıp, bir takım doğal ürünler kullanarak veya tamamen kendi hallerine bırakarak sönmelerine izin verin. Elinizi her sivilcelerinize götürdüğünüzde mikrobu bulaştırmış oluyorsunuz. Bu hem yara izlerine hem de kırışıklıklara sebep oluyor.

Makyaj yaparken yüzü germek

Makyaj esnasında eller ile yüzü germek kırışıklık yaratır. Örneğin, eyeliner sürmek için göz kenarlarınızı çekip gerdirmekten kaçınmaya özen göstermelisiniz. Makyaj yaparken herkesin sizi izlediğini düşünürseniz, yüzünüzü komik şekillere sokmaktan kaçınacaksınızdır.

Güneş kremi kullanmamak

Hepimiz güneşe çıkarken koruyucu krem sürmemiz gerektiğini biliyoruz, ama bazen buna üşenebiliyoruz ve gereken önemi vermiyoruz. Sadece birkaç dakika güneşe maruz kalmak bile ciltte çizgi ve kırışıklıklara neden olabilmektedir. Koruyucu güneş kremlerini mutlaka kullanın.