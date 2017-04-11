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Kuru ve yıpranmış saçlar için muz maskesi

Kuru ve yıpranmış saçlarınız için çözüm, sadece saç kırıklarını aldırmak değil tabii ki. Saçlarınıza bakım yapacak maskeleri de uygulamanızda fayda var.

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Maskenin faydaları ise: Kuru yıpranmış saçları düzeltir. Saç köklerini güçlendirir ve kuru saçları besler. Sağlıklı saçları ve saç derisine yardımcı olur. Saçın yağını dengeler. Eğer kuru ve yıpranmış saçlarınızdan şikayetçiyseniz sizler için bir önerimiz var. Yapılışı oldukça basit bu maskenin içinde bulunan muzlar ve hindistan cevizleri muhteşem güzellik meyveleridir ve içleri potasyum vitamin, antioksidan ve doğal yağlarla doludur. Saçlarınızdaki kırılmaları önler ve saçlarınızı güçlendirir. Doğal saçın esnekliğini korumanıza yardımcı olur ve saçınızı hareketli ve sağlıklı gösterir.

Tüm yapmanız gerekenler:

1 muz
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı bal

Yapılışı: 1 adet ezilmiş muzu, bal, hindistan cevizi yağı ve  zeytinyağıyla karıştırın. İyice karıştığından emin olduktan sonra tüm saçınıza sürün. 15-30 dakika saçınızda beklettikten sonra saçınızı iyice yıkayın.

 

Kaynak: Akşam / Büşra Kamış

 

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