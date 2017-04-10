Mevsimsel geçişte ayakkabı seçimine dikkat!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Öztemür,"Topuklu ayakkabı, tepeden tırnağa bütün anatomimize zarar vermekte ve ağrılara sebep olmaktadır" dedi.

Öztemür, mevsim değişiklikleri ile kıyafetler gibi ayakkabılarında değiştiğine dikkat çekerek,"Vücudun alışık olduğu bir kalıp var, ayakkabıların değişimi ile birlikte bir takım sıkıntılar olabiliyor. Kışın biraz daha dar biraz daha sıkı ayakkabılar giyiyoruz, yaz ayakkabılarımız biraz daha modaya uygun biraz daha görselliğe hitap eden ayakkabılar. Özellikle bayanlar için yüksek topuklu ayakkabılar gündeme geliyor, tabii bunlara vücudun biraz alışması gerekiyor. Mevsim sonlarında ki ayakkabı değişikliklerine bağlı olarak belli periyotlardan sonra ayak burkulması gibi ayakkabının ayağa vurması gibi parmak uçlarında ağrı, şişlik gibi durumları görebiliyoruz" diye konuştu.

Mevsim değişikliklerinde ayakkabı seçiminde önceliğin ayaklara uygun ayakkabı olduğunu ifade eden Öztemür,"Vücudumuza anatomimize uygun ayakkabı seçmemiz gerekiyor. Ayaklar arasında numara farklılıkları da olabiliyor bir ayak uzun diğeri geniş veya biraz daha dar olabiliyor. Bu noktada numara seçerken geniş ayağa göre numara seçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Topuklu ayakkabılar anatomimize uygun değil"

Yaz geldiğinde özellikle bayanlar açısından ayakkabılardan kaynaklanan ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Öztemür, şunları kaydetti.

"Topuklu ayakkabı bayanlar tarafından iş hayatında, törenlerde, özel günlerde çok daha güzel giyinme ihtiyacı ile rağbet edilen bir ayakkabı şekli. Bununla ilgili bazı sıkıntılarımız var. Yüksek topuklu ayakkabıların giyilme süreleri yaz ile beraber atıyor. Yüksek topuklu ayakkabı giymenin sakıncalarını da bilmek gerekiyor. Nedir bu sıkıntılar? Bir kere bizim anatomimize çok uygun ayakkabılar değil. Normalde ağırlığımızın bir kısmını topuk bir kısmını ayakuçları taşırken topuklu ayakkabı giyildiğinde ağırlığın bütün çoğunluğu parmak uçlarına biniyor, birinci parmağın eklemine çok fazla ağırlık biniyor.

Uzun süre topuklu ayakkabı kullanmaya bağlı olarak parmaklarda ağrı, tendomlarda ağrı diz ağrıları kalça ağrıları boyun ve bel ağrıları da dahil olmak üzere pek çok ağrıyı beraberinde getiriyor. Kısaca tepeden tırnağa bütün anatomimize zarar vermekte ve ağrılara sebep olmaktadır. Bir çok bayanın şikayetçi olduğu ayaklarda ki şekil bozukluklarının hızlandıran sebeplerden biri ise yüksek topuklu ayakkabılar. Yüksek topuğa bağlı ayak burkulmaları ise bir başka özellikle zeminin veya ayakkabının uygun olmadığı durumlarda ayak burkulmaları veya çok daha ileri giden durumlarda burkulmalara bağlı ayak bileği kırılmaları. Bir hekim olarak mümkün olduğunca yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum"