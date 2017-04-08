Meyve lekesi nasıl çıkar?

Meyve lekesi kıyafetin üzerinde ise hemen lekenin üzerine bir tutam kadar tuz serpin ve sonra da lekeli bölgeyi soğuk suda ovarak durulayın. Sonrasında giysiyi sıvı deterjan ilave ettiğiniz sıcak suda iyice yıkayın.

İnatçı meyve lekelerinde hidrojen peroksit uygulamasına başvurabilirsiniz. Bu uygulamada ilk önce lekeli bölgeyi temiz kâğıt havlular yardımı ile emdirin. Daha sonra asitten korumak için hidrojen peroksit ya da boraksı lekeli bölgeye iyice serpin. Bu şekilde kuruması için bir süre bekletin. Sonrasında bol su ile durulama işlemi uygulayın.

İnatçı olan lekeleri temizlemek için aynı miktardaki hidrojen peroksit ve su karışımı ile 1 saat kadar kıyafeti bekletin.

Eğer leke taze ise hemen limon suyu yardımı ile lekeli bölgeyi iyice ovun. Sonrasında durulama işlemi yapıp kıyafeti güneşte kuruması için bırakın.

İsterseniz lekeli bölgeyi sadece soğuk suyun içinde iyice durulayabilir ve sonrasında doymamış alkol yardımı ile lekeli bölgeyi silebilirsiniz.

Ya da aynı miktardaki soğuk su ve gliserini karıştırıp lekeli bölgeye sürebilirsiniz. Bu şekilde 3 saat kadar karışımı lekeli bölgenin üzerinde bekletin. Sonrasında temiz su yardımı ile lekeli bölgeyi durulayın.

Taze olan lekeli bölgeye, lekeli bölge hala ıslak ise hemen lekeli bölgeye bolca tuz serpin. Eğer leke kurumuş ise sıcak sudan 8 çay kaşığı kadar alın ve 1 çay kaşığı boraksı bu suyun içine ilave edin. Bu karışımı kumaşa iyice yedirin ve sonrasında üzerine biraz daha temiz su ilave edin.