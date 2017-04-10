Motivasyon diyeti ile fit kalmanın sırları

Bahara hazırlık sürecinde bireyleri doğru bilgilendirme, sağlıklı ve kalıcı biçimde kilo verme motivasyonunu arttırma amacıyla düzenlenen “Motivasyon Diyeti” etkinliği Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Altunizade Kliniği’nde gerçekleşti. Pek çok Türk filminin çekimlerinin yapıldığı tarihi binanın sıcak atmosferinde bir araya gelen katılımcılar, forma girmenin sırlarını öğrenirken aynı zamanda kilo vermek doğru bilinen uygulamalar hakkında da bilinçlendirildiler.

Esteworld Altunizade Kliniği’nde görev yapan diyetisyen İpek Konuralp, katılımcılara “sağlıklı yaşam, bölgesel incelme, detox” konularında bilgiler verdi. “Motivasyon Diyeti”nin farkının anlatıldığı etkinlikte, kişiye özel hazırlanan detox içecekleriyle kişinin bahara sağlıklı ve formda girmesinin mümkün olduğu vurgusu yapıldı. Motivasyon diyetinin yalnızca kilo verme süreci olarak algılanmaması gerektiği anlatılırken, yaşam koçluğu, beslenme koçluğu desteği sağlaması sebebiyle kişinin forma girişini hızlandırıcı etkisinden bahsedildi. Etkinlikte Diyetisyen İpek Konuralp, kişinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan detox içeceklerini tanıttı. Motivasyon diyeti ve kişiye özel detox içecekleriyle sağlıklarına kavuşan ve forma giren kişiler, yaşadıkları süreçleri ve başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaşma fırsatı buldular.

Öncelikli olarak gerek diyet uygulamalarında gerekse detox kullanımında kişiye özel programların ve beslenmenin çıkarılması gerektiğinin altını çizen İpek Konuralp, “Daha önceden bu şekilde bilinçsiz yapılmış diyetlerin sonuçsuz ve uzun soluklu olmadığı artık herkes tarafından biliniyor. İnsanlar daha önce çok fazla kilo vermek için diyet yapmışlar ve bir şekilde kilolar verilmiş fakat aynı şekilde o verilen kilolar geri alınmış. Bu yüzden bizlere motivasyonları dipte geliyorlar. Biz de gelen hastalarımızı hemen kontrol altına alıyoruz. Haftalık olarak beslenme programlarını planlıyor ve vücut analizlerini yapıyoruz. Zaten bu şekilde izlenilen yönetmeler sağlıklı oluyor” dedi.

“Detoxlar kişiye özel uygulanmalı”

Belirlenen programlarla birlikte sağlıklı beslenmesinin başladığını fakat bazen kiloların takıldığı durumlarda kişiye özel detox uygulamalarını yaptıklarını dile getiren Konuralp, “Özel içeceklerle birlikte, beslenme programlarını planlayıp çok uzun vadeli olmamakla birlikte ve kişiye özel planlanmak kaydıyla bu tarz uygulamalardan destek alıyoruz. Ya da kişi çok fazla kilo verdiği zaman vücudunda elastiki kaybı oluyor veya çok fazla bir takım bölgesel yağlanma şikâyetlerinden dolayı direnen kilolar ve vücudunda atılamayan yağlanmalara yönelik medikal cihaz desteklerimiz var. Yani biz hangi noktada takılıyorsak hemen o noktada çözümümüz bir kombin olarak var. İşte motivasyon diyeti bunun tamamı ve temeli bu” şeklinde konuştu.

Detox hakkında bilinen yanlışlar

Aynı zamanda detox hakkında bilinen yanlışlara ve izlenmesi gereken doğru yöntemlere de değinen Konuralp, “Detox dendiği zaman kişiler hemen bütün gün sıvıyla beslenmek gerekli diye düşünüyor. Evinde ne varsa hemen onları karıştırayım bütün gün bunlarla besleneyim diyor. Fakat bunların kişiye özel hazırlanması ve doğru zamanda yapılması çok önemli. Biz yılda normalde 2, en fazla 3 kez detox öneriyoruz ve bizim uyguladığımız detox programında tamamen sıvı tüketimine bağlı bir detox uygulaması yok. Her şeyden önce zaten vücut analizlerini yapıyoruz ve metabolizma hızını ölçerek özel detoxlar veriyoruz ve ihtiyacı olan diğer kalori gereksinimini de mutlaka uygun yiyeceklerle beraber tamamlayıp böyle bir sürece başlıyoruz. Bunun yanı sıra herkes tarafından evde hazırlanmak istenen detoxlar için de bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Evde detoxu hazırlama esnasında kullandığımız blender ya da herhangi bir karıştırıcı detoxlarda vitamin kaybına neden oluyor. Yani hazırlanan şeyden sadece saf kalori almış oluyorsunuz. Önemli olan içtiğiniz şeyin mutlaka vitamininden, minarelinden ve enerjisinden bir kombin olarak fayda sağlamaktır. O yüzden mutlaka profesyonel ve kişiye özel destek çok çok önemli. ” şeklinde konuştu.

“Besinlerin suyunu sıkıp posasını atmayın, asıl önemli olan posa”

“Detox hazırlamanın özel teknikleri var, özel şartları var bunları da ev ortamında sağlanması mümkün değil” diyen Konuralp beraberinde sözlerine şu şekilde devam etti; “Evdeki detox için aletlerimiz blender, rondo ya da katı meyve presleridir. Bunlarla beraber aslında asıl olanı posaya atıyoruz. Su sıkılıyor ve bütün posa dışarıda kalıyor. Fakat posa ile beslenmek çok önemli. Bugün birçok kansere yönelik çalışma var. Bu çalışmalarda yiyecekleri ve besinleri posası ile mümkün olduğunca tüket ki kanser olma riskini azalt deniliyor.”

Son olarak da kilo kaybetmek isteyenlere kesinlikle panik yapmamaları gerektiğini dile getiren İpek Konuralp, “Kilo vermek ve yaza hazırlanmak isteyenler hemen önümüzdeki haziran için hedef koyup iki ayda 20 kilo vermeyi planlıyorlar. Bu tarz sağlıksız planlamalara ve bunları yaparız diyen kişilere de inanılmasın. Bunlar sadece kas kayıpları ile olur. Çünkü kas kaybıyla çok hızlı kilo kayıpları oluyor. Doğru hedeflenen zamanda doğru hedeflenen kiloları doğru yöntemlerle en sağlıklı olan şekliyle doğru kişiden yani doğru uzmandan destek almak gerek. Panikle hareket etmesinler lütfen henüz hiç bir şey için geç değil. Zaten süreyi de bir iki ay gibi tutmasınlar önemli olan yaşam şekli değişikliğini oluşturabilmek. O yaşam şekli değişikliği oluşturulduğunda gerisi zaten en sağlıklı şekilde gelecektir” uyarılarında bulundu.

“Kendiniz ile mutlu olun”

Etkinliğe katılan ve uzun yıllardır İpek Konuralp ile sağlıklı beslenme konusunda destek alan Mali Müşavir Hayat Yurtyapan da çok memnun kaldığını dile getirerek, “İpek Hanımla yüz yüze gelemedik fakat bir yıldır İpek Hanım online olarak bana sürekli motivasyon sağladı. Haftalık kontrollerimi de o şekilde takip etti. Her gün düzenli olarak bana mesajlar yolladı takipler yaptı bu şekilde diyetime devam etti. Motivasyon ve takip edilmek çok önemli çünkü bu insana kendine değer verildiğini gösteriyor. Bu sayede de motivasyondan ve diyetten de kopmuyorsunuz. Sosyal hayatımızdan ve motivasyonumuz düşmeden istediğimiz şeyleri yiyerek sağlıklı bir şekilde beslenmeyi öğrendik. Diyet kelimesi insanlarda motivasyonu düşürüyor. Sağlıklı yaşamı sağlayarak aslında ideal kilonuzu koruyabiliyorsunuz. Ben hiçbir zaman en kısa sürede hızlı bir sonucu ulaşmak istemedim. Çünkü bu yüzden vücudumda deformasyonlar oluşuyor ve hızlı bir şekilde kilo alıyorsunuz. Uzun sürede yavaş bir şekilde ulaştım hedefime. Kendi ile mutlu olmayan sağlıklı yaşayamaz. Bu yüzden kendinizle mutlu değilseniz hayatınızı ertelemeyin ve mutlaka bir sağlıklı beslenme uzmanına danışın” şeklinde konuştu.