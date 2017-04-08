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Terlemeyi önleyen doğal karışım

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte terleme sorunu da kendini göstermeye başladı.

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Kişiler bazen stres halindeyken bazen de heyecan duyguları yaşadıklarında da terleyebiliyorlar. Ve bu durumun sonucunda kıyafetinizde ve üzerinize sinen kokuda can sıkıcı durumlar meydana gelebiliyor.
 
Terlemeyi önlemek için kozmetik ürünlerin bir faydasını göremiyorsanız veya ne kullanırsam kullanayım bir türlü çözüm bulamadım diye yakınıyorsanız bu sorunu doğal yollarla çözebilirsiniz. 
 
Malzemeler 
Bir adet limon 
Elma sirkesi
 
Uygulanışı 
Elma sirkesi ve limonu aynı oranda bir pamuğa damlatın. Ardından koltuk altınızı bu pamuk yardımıyla silin. Sirkenin koku yaratacağından kesinlikle endişe etmeyin sirke kokusu belirli bir zaman sonra kendiliğinden uçacaktır.

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