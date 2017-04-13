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Yaz modası: Volan kollar

Kış sezonunun vazgeçilmez trendi haline gelen volan yaz sezonunda da etkisini sürdürmeye devam ediyor.Peki nedir bu volan?

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Büşra ŞAHİN / busra.sahin@esmedya.com.tr
 
Volan kıyafetlerin belli bir kısmına yapılan fırfıra benzer uçuş uçuş dediğimiz bir detaydır. Volan detaylarını bluzlarda gömleklerde, eteklerde hatta elbiselerde bile görmek mümkün. Volanlı kıyafetlerde özellikle dikkat etmeniz püf nokta ise üst kısmında volan kullanılmış bir kombinin alt kısmında daha sade bir pantolon veya etek seçmenizi öneririm.
 
Ayrıca eğer kalçalarınızın büyüklüğünden şikayetçiyseniz volanlı bir kıyafeti bluz veya gömleklerinizle kombinleyin. Çünkü volan büyük kalçayı daha büyük gösterecektir. Aynı özellik gögüs detayı içinde geçerli. Vücudunuzun neresinden şikayetçiyseniz o bölgeyi volanlarla saklayamaz daha çok ortaya çıkarırsınız. Volanlı kıyafetler özellikle elbiselerde ve gömlekler de çok güzel duruyor. Çiçek desenli kolları volanlı bir elbise ile baharın tadını çıkarabilirsiniz.

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