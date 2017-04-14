Yüzünüze krem sürerken mutlaka bunlara dikkat edin

• Ellerinizi yıkayın

• Cildinizi makyajdan arındırın

• Yüzünüzde makyaj yoksa bile, mutlaka ürünü tatbik etmeden evvel cildinizi yıkayın

• Yüzünüzü sildiğiniz havlunun hijyenik olmasına dikkat edin. Çünkü tersi durumda cilt altına tüm kiri mevcut etken maddelerle iletir, akne başta olmak üzere farklı cilt sorunları yaşayabilirsiniz.

• Anti aging kremleri her zaman yer çekiminin zıttı yönünde sürün

• Kan akışını hızlandırmak için parmak uçlarınızda cildinize minik darbeler yapın

• Lenf bezlerinin dizilişini öğrenmek, bu alanları uyarmak ve özel masaj teknikleri uygulamak için bir güzellik uzmanından yardım alabilirsiniz

• Boynunuza ve dekolte bölgenize uygulama yapmayı unutmayın

• Örümcek Ağı kreminde olduğu gibi ürünü göz çevrenizde de sürebilirsiniz. (çoğu antiaging krem göz çevresine uygun değildir, mutlaka detayları kontrol edin)

• Anti aging kremler sabah, akşam rutininde ve devamlılık gerektiren ürünlerdir. Etkileşimi gözlemlemek için en az 2 hafta günlük cilt bakım rutininizi aksatmadan devam ettirin

• Etkileşimi daha da artırmak için aynı seri içerisindeki diğer ürünlerden yardım alabilirsiniz. Örümcek Ağı kremine ek olarak Örümcek Ağı maskesini haftada 1-2 kez cilt bakım rutinine dahil edilmesini öneriyorum.

• Uyuduğunuz yastık yüzünün temiz olması son derece önemli. İpek yastık kılıflarını ve sırt üstü yatış pozisyonunu tercih edin.