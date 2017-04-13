Kudüs bize ne kadar yakın?
Ahmet Turgut, yeni romanında yabancısı olmadığımız bir coğrafyaya, Kudüs’e götürüyor bizleri ve oluşturduğu halkalar birbirine bağlandığında acının fotoğrafı beliriyor.
- Yaşar Tezgahtar
BİR ŞEHRİN HÜZNÜ
Romandaki bütün karakterlerin ortak noktası inandıkları uğruna bir yandan dış çerçevenin çatışması ortasında kalırken, diğer yandan da kendi iç çatışmaları içinde arayışlara çıkmaları. Ahmet Turgut, karakterlerin iç dünyalarını tasavvufla biçimlendirerek ilahı aşkın da girdabında gezdiriyor okuru. Kudüs cephesine giden Tabip Subay Faruk Hikmet, ülkesinde yaşadığı hayal kırıklıklarıyla, kendi içinde sorgulayan Rachel Weizmann’ın Kudüs’e gelmesi veaşkın ve hikmetin sualleri arasında gizemleri arayan bir sahafın hikayesi, kitabın ilgiyle okunacak bölümlerinden. Bütün adımlar kitabın sonunda ortak bir yola giriyor. Rachel Weizmann’ınMüslümanlığı seçmesinin ardından yolları Tabip Subay Faruk Hikmet’le kesiştiğinde, iki ruh dönülmeyecek bir yola giriyorAhmet Turgut, aslındahiçbir zaman yabancı kalmadığımız bir coğrafyadan geçiriyor bizleri. Kadim haritaların biçim değiştirerek günümüze gelişine ön ayak olan koşulları, oluşturduğu tarihi atmosfer, tasavvuf ve aşkın hallerini harmanlayarak koyuyor önümüze. Zulümler ve oyunlar tekrar canlandırılırken, kadim şehir Kudüs’ün insanların içinde bıraktığı hüznü de yürüğimizde gezdiriyor. Yazarın oluşturduğu kadim halkalar birbirine bağlandığında acının fotoğrafı beliriyor.
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