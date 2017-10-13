O ruhu kim çağırdı

Evlilik ilişkilerinin sıra dışı bir üslupla irdelendiği oyunun konusu kısaca şöyle: Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam’ı akşam yemeğine davet eder. Mithat’ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

UYARLAMANIN GÜNCELLEMESİ

Yönetmen Engin Gürmen orijinali İngiliz olan oyunu Vasfi Rıza Zobu’nun daha sıcak, sempatik bir hale getirdiğini söylüyor. Gürmen oyunu bir kez daha yorumlayarak günümüze taşıdığını söylüyor: “Çoğumuz inanarak veya inanmayarak ruh çağırma seanslarında bulunmuşuzdur. Ölen bir kişinin ruhunun gelmesi Antik Tiyatro’dan başlayarak başta Shakespeare’in Hamlet’i olmak üzere birçok oyuna konu olmuştur. Noel Coward da bu konuyu komedi olarak ele almış. Evli bir adamın ölmüş olan ilk eşinin ruhu gelip eve yerleşirse ne olur? Komedi aynı zamanda karı-koca ilişkilerini de ironik bir şekilde eleştirmekte.”

Dramaturgisini Özge Ökten’in, sahne tasarımını Emra Albayrak Şahin’in, kostüm tasarımını Aysel Doğan’ın, ışık tasarımını Murat Selçuk’un, efektlerini Kadir Arlı’nın yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nunçektiği oyunda;Neşe Ceren Aktay, İrem Arslan, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Betül Kızılok Bavli, Pelin Budak ve Aslı Seçkin rol alıyor.