Sınai dönüşüm ve Türkiye

SETA tarafından yayınlanan Sanayiyi Yeniden Düşünmek:Küresel Teknolojik Dönüşümün Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları adlı kitapta sanayide son yıllarda yükselen yeni teknoloji dalgasının Türkiye ve Dünya Ekonomisine muhtemel etkileri etraflıca ele alınmaktadır. Kitap, birçok ülkenin gelişme serüveninde büyük bir rolü bulunan sanayi sektörünün yaşadığı değişimi makro bir perspektifle akıcı ve yalın bir dille okuyucuya aktarıyor. Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek tarafından kaleme alınan bu eserde küresel ekonomik kriz sonrası hız kazanan ekonomik korumacılık ve teknolojik modernizasyon yarışı tarafından şekillendirilen küresel dönüşüm incelenmektedir. Kitap, küresel boyutta sanayi sektörününciddi bir dönüşüm yaşadığı bu dönemde Türkiye’nin pozisyonu da masaya yatırmaktadır.

Son yıllarda popüler hale gelen “dördüncü sanayi devrimi” ile ilgili geniş bir perspektif sunan bu eser, teknolojinin yönlendirdiği sanayi sektörünün geçmişten günümüze yaşadığısüreci gözler önüne sermektedir. Kitapta, sanayideki teknolojik dönüşümün önemini vurgulaması açısından örnek ve görseller ile okuyucuya ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Kitapta genel olarak, “Sanayi ekonomik büyüme için neden önemlidir?”, “Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sanayiyi nasıl ve ne yönde etkilemektedir?”, “Yaşanan bu değişimin sosyo-ekonomik etkileri nelerdir?” ve “Tüm bu dönüşümün Türkiye için hem sosyal hem de ekonomik yönden ne tür fırsatlar ve riskler getirmektedir?” gibi kritik önem arz eden sorulara cevap vermektedir. Bu soruların yanı sıra, yeni sanayi devrimi olarak tanımlanan bu süreçte sanayideki dönüşüm ihtiyacı, dönüşümün getirdiği yenilikler ve sektörel etkileri gibi konular tartışılmaktadır.

SİBER FİZİKSEL SİSTEM

Kitapta yeni sanayi devrimi olarak tanımlanan bu dönüşümün etkisini gösterdiği sektörel alanlardaki yenilikler örneklerle detaylandırılmaktadır. Sanayideki bu yeni dalganın sektörlerdeki etkisi; 3D yazıcılar, yapay zeka, siber fiziksel sistemler, akıllı fabrikalar ve otonom robotlar gibi üretime getirilen teknolojik yeniliklerin ne olduğu ve ne tür bir işlevlerinin olduğunu analiz etmektedir. Bu tarz teknolojik yeniliklerin Türkiye’de yeni yeni kullanılmaya başlaması kitabı ön plana çıkartan önemli bir husustur. Kitap aynı zamanda sanayinin tarihsel dönüşümünden de bahsetmektedir. Sanayi hakkında zengin bir içerik sunan bu eserde yeni teknolojik devrimin toplum hayatı üzerindeki sosyoekonomik etkileri ile birey, toplum ve iş dünyası açısından içerdiği fırsat ve riskler ele alınmaktadır. Yazarlar, birçok kişini aklında soru işareti olan “Makinelerin üretimde etkin olması işsizlik gibi bir sorunsalı doğurur mu?” sorusuna tarihsel bir perspektifle cevap aramaktadırlar. Kitapta meslek kollarında yaşanması muhtemel değişimler de ele alınmıştır. Bu dönüşümün hangi meslek türlerini bitireceği ve ne tarz yeni iş sahalarının oluşturabileceğinin altı çizilmiştir. Bu noktada birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinin dünya ekonomisine ne gibi artılarının/eksilerinin olduğu vurgulanmış, bunun sonucunda halen içinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devriminin dünya ekonomisi ve sosyal yapıya etkilerine değinilmiştir.

Çalışmada küresel ekonomide yaşanan teknolojik dönüşümün yoğun olarak yaşandığı bugünlerde uluslararası rekabetin korunabilmesi için neler yapılacağı anlatılmaktadır. Kitapta gelecek vaat eden ve katma değeri yüksek sektörlere daha fazla kaynak ayrılmasının ve akıllı sanayi politikalarının uzun vadede toplumsal refah ve istikrarı garanti altına alacağı vurgulanmaktadır. Özellikle küresel finans krizinden sonra önemini artıran sanayi sektörünün yeniden gözde hale gelmesi ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte sanayiye dayalı ekonomileri olan ülkelerin bu krizi fırsata çevirdiğini belirten kitap, sanayinin hiçbir zaman geri plana atılmaması gerektiğinin altını çizmektedir.

ULUSLARARASI REKABET

Kitabın dördüncü bölümünde geçmiş sanayi devrimlerini tam anlamıyla yakalayamamış olan ülkemizin sanayideki bu dönüşümdede geride kalmaması için atılması gereken adımlar üzerine durulmaktadır. Kitap, Türkiye’de sanayinin gelişmesi ve uluslararası rekabet gücünün artması için sanayi ve teknoloji politikaları, finans sistemi, eğitim ve iş ortamı gibi alanlarda yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili bir dizi politika önermesi sunmaktadır. Yeni sanayi devrimi özelinde yaşanan sınai-teknolojik dönüşümün ekonomiye ve sosyal hayata ne gibi yansımalarının olduğunu ele alan bu kitap, sadece ekonomiyle ilgilenen kesimin değil tarih, siyaset ve sosyoloji gibi alanlara ve teknolojiye ilgi duyanların rahatça okuyabileceği bir kitaptır. Çalışma zengin görsel içeriğiyle de alanındaki diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır.