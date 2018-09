Tasarım toplumun ‘atık’ insanı: ‘Onlar’. Daha az olsalar hatta hiç olmasalar

Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Polonyalı ünlü düşünür Zygmunt Bauman’ın Iskarta Hayatlar/ Modernite ve Safraları isimli kitabı Osman Yener’in çevirisiyle Türkçe’de. Modernite ve Holocoust, Sosyolojik Düşünmek, Modernlik ve Müphemlik, Postmodernlik ve Hoşnutsuzluk, Akışkan Aşk, Postmodern Etik, Akışkan Modernite, Özgürlük, Benlik Pratikleri, Yaşam Sanatı gibi sosyoloji alanında çok değerli çalışmaları bulunan Bauman, modernitenin sosyal hayat içindeki dinamiklerini farklı yönleriyle, hem felsefi hem politik çerçevede ele almış bir düşünür. Son yüzyılın sosyal yaşam pratikleri içerisindeki hızlı ve yüksek boyuttaki değişimi “akışkan modernite” kavramı ile açıklar. Aydınlanma sonrası yükselen rasyonel, hedefleri ve yolu belli, öngörülebilir, özgüvenli, katı modernitenin karşısına belirsiz, tekinsiz, güvencesiz olan bugünü anlamak için akışkan moderniteyi koyar. Buna katı olanın form değişimi de denebilir. Bilge sosyoloji profesörü, bize kendini dayatan modern hayat koşullarının bilinmezlik ve karmaşa ile örüldüğünü söyler. Bireyi panik ve korkuya sürükleyen bu atmosfer, korkuyu dahi muğlak hale getirir ve güvenlik gibi önemli bir sorunu ön sıralara koyar. Hep daha fazla özgür olduğunu sanan birey hep daha fazla güvensizdir aslında... Asla pesimist değildir, bireysel hakimiyetin mevcut imkanlarını önemser. Bahçıvan metaforundaki zenginlik, farklılıkları kabul edişle gelişen kuşatıcı düşünce, gelecek inşası için de umut verici ipuçları taşır.

X KUŞAĞININ KAYGILARI

İnsani atıklar ve insanların tasfiyesi sorunu modern, tüketim kültürünün en fazla baskılandığı alanlardan biri. Modern hayatın tasarımı olan toplumsal yapı, ürettiği kendi atığıyla baş etme stratejilerini arıyor bugün. Bauman’ın Iskarta Hayatlar kitabının ana zeminini oluşturan modernite ve safraları, akışkan modernitenin uzantıları aslında. O her zaman olduğu gibi içinde yaşadığımız zamana, bize gösterilenden farklı tarafa bakarak bir yol üretmemizi istiyor. “Iskartaya çıkmak lüzumsuzluğu, gereksizliği kullanım dışılığı-kullanışlılığın ve vazgeçilmezliğin standartları her neyse onların tersini ima ediyor. Başkalarının size ihtiyacı yoktur; siz olmadan işlerini eskisinden bile daha iyi yapabilirler. Orada olmanızın bariz bir nedeni, ortalıkta dolanmanızın başka bir sebebi kalmamıştır.” Iskartaya çıkarılmanın sosyal açıdan bir yersiz yurtsuzluğa, dolayısıyla özgüven yitimi, hayatın amacının yitirilmesi gibi duygulara yol açtığı hissi veya bu durumla henüz karşılaşmadılarsa bile her an karşılaşabilecekleri kuşkusu, kendileri de büyük ıstıraplar çekmiş önceki kuşakların bilmediği, X kuşağına mahsus deneyimlerden biri Bauman’a göre. Çünkü bu kuşağın yaşadığı kaygı daha önceki kuşakların kayda geçirdiklerinden farklı. İlerleme daha fazla insana daha fazla mutluluk getirecekti, bunu vaad ediyordu. Ama ilerleme vagonunun hızına yetişemeyenler tekerlerler altında kalıp ezildi. Neticede daha fazla insanın arzuladığı mutluluğa her geçen gün daha az insan ulaşabiliyordu.