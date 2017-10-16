10 yılda 142 bin kadına

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile TÜBİTAK Marmara Teknokent işbirliğiyle düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi 3. Girişimcilik Kampı’nın ödül ve sertifika töreni, Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Güçlü kalkınma, büyüme, istihdam için kadınların gücüne, azmine, inancına ve zekasına ihtiyacımız var” dedi. Kadın istihdamı eylem planınına da değinen Sarıeroğlu, girişimciliğin öncelikli konulardan biri olduğunu belirterek, “2007 yılından bu yana toplam 142 bin 507 kadınımıza girişimcilik desteği vermişiz. Verdiğimiz desteklerle 2002 yılında 61 bin olan kadın işveren sayımız 2006 yılı itibarıyla yüzde 83 artarak 112 bine ulaştı. Çok yeterli sayı değil. Bu sayının daha da artması için daha da çalışılması gerekiyor. Kadınların işveren olup, istihdam alanında, çalışma hayatında daha farklı bir soluk getireceğini inanıyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİLERE ÖDÜL

Kadınlar iş hayatında olmaksızın büyümenin ve ilerlemenin olmayacağının altını çizen Sarıeroğlu, değişim ve hızın arttığı bu çağda yeni politikalar oluşturmayı, kadınların da desteğiyle hedeflediklerini anlattı. Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetin, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için hem yasal alt yapı hem de teşvik edici programlarla ciddi bir süreci gerçekleştirdiğini dile getirdi. Konuşmasının ardından Sarıeroğlu 3. Girşimcilik Kampı’nda ilk 5’e giren proje sahipleri olan Fatemeh Bahadori, Yağmur İşeri, Esra Özkan, Özlem Ağan, Begüm Esra Aytan’a ödüllerini ve plaketlerini verdi. Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.