10 yılda 142 bin kadına
KADEM ile TÜBİTAK’ın düzenlediği İnovasyonda Kadın Projesi Girişimcilik Kampı’nın ödül töreninde konuşan Bakan Sarıeroğlu “2007 yılından bu yana toplam 142 bin kadınımıza girişimcilik desteği verdik” dedi. Sarıeroğlu bu sayede kadın işveren sayısının yüzde 83 arttığını söyledi.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile TÜBİTAK Marmara Teknokent işbirliğiyle düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi 3. Girişimcilik Kampı’nın ödül ve sertifika töreni, Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Güçlü kalkınma, büyüme, istihdam için kadınların gücüne, azmine, inancına ve zekasına ihtiyacımız var” dedi. Kadın istihdamı eylem planınına da değinen Sarıeroğlu, girişimciliğin öncelikli konulardan biri olduğunu belirterek, “2007 yılından bu yana toplam 142 bin 507 kadınımıza girişimcilik desteği vermişiz. Verdiğimiz desteklerle 2002 yılında 61 bin olan kadın işveren sayımız 2006 yılı itibarıyla yüzde 83 artarak 112 bine ulaştı. Çok yeterli sayı değil. Bu sayının daha da artması için daha da çalışılması gerekiyor. Kadınların işveren olup, istihdam alanında, çalışma hayatında daha farklı bir soluk getireceğini inanıyoruz” dedi.
GİRİŞİMCİLERE ÖDÜL
Kadınlar iş hayatında olmaksızın büyümenin ve ilerlemenin olmayacağının altını çizen Sarıeroğlu, değişim ve hızın arttığı bu çağda yeni politikalar oluşturmayı, kadınların da desteğiyle hedeflediklerini anlattı. Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetin, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için hem yasal alt yapı hem de teşvik edici programlarla ciddi bir süreci gerçekleştirdiğini dile getirdi. Konuşmasının ardından Sarıeroğlu 3. Girşimcilik Kampı’nda ilk 5’e giren proje sahipleri olan Fatemeh Bahadori, Yağmur İşeri, Esra Özkan, Özlem Ağan, Begüm Esra Aytan’a ödüllerini ve plaketlerini verdi. Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
731 bin kadına mesleki eğitim
Bakanlık olarak kadınların hem meslek edinmeleri hem de kendi işlerini kurabilmeleri için çok farklı programlar uyguladıklarını anlatan Sarıeroğlu şunları söyledi: “Özellikle Türkiye İş Kurumu, son dönemde çalışma hayatımızın merkezinde yer alan önemli bir kurum haline gelmiş durumda. 2017 yılının ilk 8 ayında 229 bin 494 kadına istihdam imkanı sağladık ve İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirmiş durumdayız. 2002 yılından bu güne kadar İŞKUR aracılığıyla toplamda 1 milyon 622 bin kadının iş sahibi olduğunu tekrardan altını çizmek istiyorum. 2007 yılından Bu yana 731 bin kadına mesleki eğitim kursu verdik.”
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