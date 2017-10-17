KOSGEB’ten stratejik ürüne 3 milyon TL destek

KOSGEB cari açığı düşürmek için yeni bir program başlatıyor. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), tarafından düzenlenen ‘KOBİ’lere Güncel Destek’ adlı programda konuşan KOSGEB İkitelli Müdürü Özay Cebeci, KOSGEB’in Teknolojik ve Stratejik Ürünlere yönelik büyük desteklerde bulunacağını açıkladı. ASKON Genel Merkezi’nde düzenlenen programa ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ASKON Üyesi yüzü aşkın işadamı ve konuşmacı olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) İkitelli Müdürü Özay Cebeci ve KOSGEB Uzmanı M. Kemal Güzelyurt katıldı.

EKONOMİYE DESTEK

Programın açılış konuşmasını yapan ASKON Genel Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkanı Orhan Aydın, ‘’Türkiye’nin üretmekten başka şansı yok, üretebildiğimiz zaman ancak var olabiliriz’’ diyerek ülke ekonomisi için üretimin önemine değindi.

KOSGEB Desteklerine ilişkin ASKON toplantısında konuşan Cebeci, henüz taslak aşamasında olan fakat yakın bir tarihte hayata geçecek olan iki önemli programdan da bahsetti. Cebeci, bu konuda TEKNO YATIRIM DESTEK PROGRAMI’nı hayata geçireceklerini belirterek, bu alanda gerçekleştirilecek olan yatırımlara 1 milyon TL yatırım desteği ile 5 milyon TL’ye kadar da her kalemde yüzde yüz destekte bulunulmasını planladıklarını belirtti.

CARİ AÇIĞA DARBE VURACAK

KOSGEB’in cari açığın düşürülmesine yönelik ‘Stratejik Ürün Destek Programı’ndan da bahseden Cebeci, “Bu program ile proje başına 3 milyon TL bütçe verilmesi öngörülüyor. Cari açığı kapatmak için ithal edilen ara ürün ve ürünlerin önünü geçmek adına bu ürünlere yönelik bir liste oluşturularak ürünlerin ülkemizde üretilmesi hedeflenmektedir. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor, yakın bir zaman diliminde bu konuya ilişkin net bilgileri kamuoyu paylaşacağız” dedi.