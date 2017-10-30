Türk iş dünyasından Brezilya seferi

İhracatta yeni pazarlara yönelen Türkiyeli iş adamları rotayı Brezilya’ya çevirdi. Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Brezilya İş Konseyi, Brezilya’nın önde gelen kamu ve özel kurum temsilcileri ve iş adamlarıyla yatırım ve işbirliği fırsatlarını görüşmek üzere Sao Paulo’ya gidecek. 9 Kasım’da Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek olan konferansa hem Brezilya hem de Türk iş dünyasından yoğun katılım beklenirken, Türkiye-Brezilya arasındaki iş ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. DEİK Türkiye-Brezilya İş Konsey Başkanı Demir Şarman, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında 7’inci sırada yer alan Brezilya’da 200 milyar dolarlık yatırım fırsatı olduğuna dikkat çekti.

EN BÜYÜK 7. EKONOMİ

Şarman “Brezilya, aramızda uzak olarak nitelendirilebilecek mesafeye rağmen çok değerli bir iş ortağı olarak Türk ihracatına yeni bir ivme katacak ülkelerden biri. Özellikle turizm, inşaat ve yapı malzemeleri olmak üzere otomotivden gıdaya Türk iş dünyası için fırsatlar var” dedi.

TİCARETİMİZ ARTACAK

Türkiye ile Brezilya arasındaki ticaretin Brezilya lehine seyrettiğini belirten Şarman “Brezilya’nın Türkiye’ye ihracatı 2016 yılında 1.78 milyar dolar iken, Türkiye’nin Brezilya’ya ihracatı 334 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Bu durumu Türkiye lehine de çevirmek istiyoruz” dedi.