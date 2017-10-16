13 metrekarelik alanda 'sınırsız' sanat

Mardin'de bir araya gelen gençler, sosyal medyadan duyurusunu yaptıkları çalışma kapsamında topladıkları, kenti konu alan fotoğraflarla 13 metrekarelik dükkanda sergi açarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kentteki, fotoğraf, heykel ve görsel öyküleme gibi farklı ilgi alanları olan gençler "kolektif sanat" için bir araya geldi.

Mardin'i anlatan fotoğraflardan oluşan bir sergi açmak isteyen gençler, sosyal medyadan duyurdukları bu çalışma için destek istedi.

Kısa sürede sergiye, çocukluk ve ilk gençlik yılları Mardin'de geçen şair-yazar Murathan Mungan'ın şiirlerinden alıntılarla 74 fotoğraf paylaşımında bulunuldu.

Bu fotoğraflar, kentteki zanaatkarların, özellikle bakır ve camaltı ustalarının bulunduğu tarihi Revaklı Çarşı'daki mekanda kiralanan 13 metrekarelik dükkanda sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

"13 metrekareye çok fazla duygu ve düşünce yükledik"

Fotoğraf sanatçısı Ömer Kılıç "13 metrekareye sığdırdıkları sınırsız sanatı" anlattı.

Mardin'de ortak çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla kolektif sanat üreticilerinin bir araya geleceği bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Kılıç, bu kapsamda tarihi çarşıdan bir dükkan kiraladıklarını söyledi.

Kılıç, sanatsal aktiviteler için mekan sağlamak amacıyla başladıkları çalışmada ilk kolektif çalışmalarının, "Komşunun Oğlu Murathan Mungan Sergisi" olduğunu vurguladı.

"Sosyal medyadan çağrı yaptık. Orada yayınlanan fotoğraflar üzerinden bir sergi açtık. 10-15 ebadında 74 fotoğraf seçtik. İsmi dükkanın ölçülerinden çıkıyor." diyen Kılıç, küçük bir yerde bir şeyler üretmeye çalıştıklarını aktardı.

Kılıç, "13 metrekareye çok fazla duygu ve düşünce yükledik. Burada bir ironi de var. 13 metrekarelik alana sığmayacak kadar çok insanız. Burada, küçük bir yerden büyük üretimler yapmak istiyoruz. Bir şeylerin üretilmesini istiyor, bunun için çabalıyoruz." dedi.

"Sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak"

Heykeltıraş Canan Budak da serginin birbirini tanımayan birçok insanı bir araya getirdiğini belirtti.

Sergideki fotoğrafların profesyonel çekilmediğine işaret eden Budak, bu çalışmada var olan dinamikleri değerlendirmek istediklerini aktardı.

Budak, küçük bir alana 74 çalışma sığdırdıklarına dikkati çekerek, "Burası artık sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Sanat üreticilerine mekan sağlamak istiyoruz. Mardin'de sanatın konuşulduğu mekanların eksikliğini fark ediyoruz. Kolektif sanat çalışmaları çok az. Amacımız kimseden destek almadan böyle bir yerde sanat yapmak ve yaptırmak." ifadelerini kulland