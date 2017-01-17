15 Temmuz’da gazeteci olmak

Hava muhalefetinden dolayı ertelenen “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” etkinliği önceki akşam Şişli Cevahir Oteli’nde gerçekleşti. Gecede gazetecilerin “15 Temmuz Darbe Girişimi”nde yaşadıklarını anlattıkları,”Haberciler Darbecilere karşı” kitabının tanıtımı yapılırken “Beklemek Zor-Haberci Yakını Olmak” adlı belgesel gösterildi. Ümraniye Belediyesi’nce organize edilen ve çok sayıda gazetecinin katıldığı gecede, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bir konuşma yaptı.

O GECENİN SICAĞINDA...

Can,“15 Temmuz’un kahramanları arasında şüphesiz ki göğsünü kurşunlara siper eden, tankların karşısına gövdeleri ile çıkan aziz milletimizin evlatları birer kahraman olduğu gibi, darbeye direnen habercilerimiz de 15 Temmuz’un kahramanları arasındadır” dedi. Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopter kazasında şehit olan gazeteci İsmail Güneş’in oğlu Tuluğhan Güneş’in sunumu ise salondakilere duygulu anlar yaşattı. Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak’ın da katıldığı etkinlikte, darbe girişimi sırasında haber peşinde olan basın mensuplarının yaşadıklarını anlattıkları “Haberciler Darbecilere karşı” kitabının tanıtımı da yapıldı. Kitapta, Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak, Yazı İşleri Müdürümüz Sabriye Ergin, Gece Sorumlumuz İsmail Bezirci ve Muhabirimiz Ercan Baysal da bir gazeteci olarak darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.