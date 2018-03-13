25. İzmir Avrupa Caz Festivali
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 25. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Leila Martial sahne aldı.
- AA
İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, İzmir Fransız Kültür Merkezi iş birliği ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilen konserde Martial'e, Pierre Tereygeol ile Eric Perez eşlik etti.
Konserde dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Martial, etkinlik sonunda hayranlarına albüm imzalayarak onlarla sohbet etti.
25. İzmir Avrupa Caz Festivali, 15 Mart 2018 Perşembe günü İzmir İsviçre Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak VEIN Feat. Aarhun Jazz Orchestra konseri ile devam edecek.
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