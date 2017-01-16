50 yıldır dinmeyen aşk

Bir önceki kitabı, ‘Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu’nda Türk edebiyatının yol haritasını çıkartan Selim ileri, Ayşe Sarısayın ile gerçekleştirdiği uzun söyleşilerden oluşan ‘O Aşk Dinmedi’ adlı kitapta bu kez, kendi edebiyat dünyasının haritasını okurla paylaşıyor.

O Aşk Dinmedi’de İleri, 1967 yılında yayımlanan ilk yazısından bugüne, edebiyatının kilometre taşlarını, yazınsal dönemlerin kitaplarına yansımalarını, coşkularını, vazgeçişlerini, kısaca yazınsal serüvenine ait pek çok ayrıntıyı anlatıyor.

Kitap aynı zamanda Selim İleri’nin 50 yıla sığdırdığı roman, anlatı, öykü, deneme, şiir, oyun, senaryo, inceleme, derleme gibi edebiyatın her alanına yayılan 72 kitabın yazılış serüvenleri eşliğinde Türkiye ve Türk edebiyatı tarihine de bir bakış niteliği taşıyor.

MUTFAKTAKİ KADINI HİÇ UNUTMADIM

Selim İleri ile nehir söyleşileri gerçekleştiren Ayşe Sarısayın ‘Selim İleri’nin yıllar yılı ülke sorunlarına kafa yoran, sıradışı birikimiyle, emeğiyle hemen her eserinde bu meselelere işaret eden bir yazar olduğunu dile getiriyor. Sarısayın, İleri’nin birleştirici ve uzlaştırıcı olmaya çabalayan bir yazar olduğunu vurguluyor. Sarısayın ‘Çalışmamıza ilişkin bir yol haritası oluştururken, Selim İleri edebiyatının temel özelliklerinden biri olan ‘acı’larla başlamaya, yaşamına damga vurmuş acıların izini sürmeye karar vermiştik’ diyor. Ve kitap, İleri’nin çocukluk yıllarına, aile evine açılıyor ilk sayfalarda. İleri, ‘Mutfaktaki kadını hiç unutmadım’ diyerek annesinin dramını anlatmaya başlıyor ilkin; ‘Babamın acılarını ancak çok sonra anlayacaktım’ diye ekleyrek…

Çocukluk ve ilk gençlik çağı, okuma notları, derken ilk kitap, edebiyat dünyasında tutunma çabaları, şöhret ve nihayet ülkenin sorunlarına kafa yoran bir aydının içsel yolculuğu…

Everest Yayınları’ndan çıkan O Aşk Dinmedi’de hem edebiyat dünyamızın, hem Selim İleri’nin, hem de Türkiye sosyal panoramasının fotoğrafı çekilip, muhasebesi yapılıyor.