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89. Oscar adayları belli oldu

89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oluyor. 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Akademi ödüllerinin (Oscar) adayları açıklanıyor.

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Sinema ve Sahne Sanatları Akademisi'nin  belirlediği ve Beverly Hills'te açıklanmaya başlandı. Şu ana kadar belirlenen adaylar şöyle:
 
En iyi aktör 
Casey Affleck, "Manchester by the Sea" 
Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge" 
Ryan Gosling, "La La Land 
Viggo Mortensen "Captain Fantastic" 
Denzel Washington, "Fences."
 
Yabancı dilde en iyi film
Land of Mine (Danimarka) 
A Man Called Ove (İsveç)
The Salesman (İran)
Tanna (Asuvtralya)
Toni Erdmann (Almanya)
 
En iyi yardımcı aktör
Mahershala Ali "Moonlight" 
Jeff Bridges "Hell or High Water" 
Lucas Hedges "Manchester by the Sea" 
Dev Patel, "Lion" 
Michael Shannon, "Nocturnal Animals."
 
En iyi film
Arrival
Fences Hacksaw Ridge 
Hell or High Water 
Hidden Figures 
La La Land 
Lion Manchester by the Sea Moonlight

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