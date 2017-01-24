89. Oscar adayları belli oldu

Sinema ve Sahne Sanatları Akademisi'nin belirlediği ve Beverly Hills'te açıklanmaya başlandı. Şu ana kadar belirlenen adaylar şöyle:

En iyi aktör

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

Ryan Gosling, "La La Land

Viggo Mortensen "Captain Fantastic"

Denzel Washington, "Fences."

Yabancı dilde en iyi film

Land of Mine (Danimarka)

A Man Called Ove (İsveç)

The Salesman (İran)

Tanna (Asuvtralya)

Toni Erdmann (Almanya)

En iyi yardımcı aktör

Mahershala Ali "Moonlight"

Jeff Bridges "Hell or High Water"

Lucas Hedges "Manchester by the Sea"

Dev Patel, "Lion"

Michael Shannon, "Nocturnal Animals."

En iyi film

Arrival

Fences Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion Manchester by the Sea Moonlight