89. Oscar adayları belli oldu
89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oluyor. 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Akademi ödüllerinin (Oscar) adayları açıklanıyor.
Sinema ve Sahne Sanatları Akademisi'nin belirlediği ve Beverly Hills'te açıklanmaya başlandı. Şu ana kadar belirlenen adaylar şöyle:
En iyi aktör
Casey Affleck, "Manchester by the Sea"
Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"
Ryan Gosling, "La La Land
Viggo Mortensen "Captain Fantastic"
Denzel Washington, "Fences."
Yabancı dilde en iyi film
Land of Mine (Danimarka)
A Man Called Ove (İsveç)
The Salesman (İran)
Tanna (Asuvtralya)
Toni Erdmann (Almanya)
En iyi yardımcı aktör
Mahershala Ali "Moonlight"
Jeff Bridges "Hell or High Water"
Lucas Hedges "Manchester by the Sea"
Dev Patel, "Lion"
Michael Shannon, "Nocturnal Animals."
En iyi film
Arrival
Fences Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion Manchester by the Sea Moonlight
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