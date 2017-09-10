Altın Aslan Meksika’yı seçti
74. Venedik Film Festivali sona erdi. Altın Aslan” ödülünü “The Shape of Water” filmiyle Meksikalı yönetmen Guillermo Del Toro aldı.
Meksikalı yönetmen Guillermo Del Toro, 74. Venedik Film Festivali’nde “The Shape of Water” filmi ile “Altın Aslan” ödülüne layık görüldü.
Venedik’in Lido Yarımadası’nda düzenlenen 74. Venedik Film Festivali sona erdi. Meksikalı yönetmen Guillermo Del Toro, 74. Venedik Film Festivali’nde fantastik-drama türündeki “The Shape of Water “filmi ile “Altın Aslan” ödülüne layık görüldü.
En iyi yönetmene verilen “Gümüş Aslan” ödülünü “Jusqu’a la Garde” filmiyle Fransız yönetmen Xavier Legrand aldı.
En iyi kadın oyuncu ödülünü “Hannah” filmindeki rolüyle İngiliz aktris Charlotte Rampling, en iyi erkek oyuncu ödülünü “The Insult” filmindeki rolüyle Filistinli aktör Kamel El Basha kazandı.
“Jüri Özel Ödülü”nü de “Sweet Country” filmiyle yönetmen Warwick Thornthon filmiyle alırken, “Jüri Büyük Ödülü”nü İsrailli yönetmen Samuel Moaz “Foxtrot” aldı.
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