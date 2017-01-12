Anayurt Oteli parıldayacak
Merhum Ömer Kavur’un en önemli filmlerinden biri olan ve Türk sinemasının klasikleri arasında gösterilen Anayurt Oteli, restore ediliyor.
İstanbul Film Festivali’nin Groupama işbirliğiyle on yıl önce başlattığı “Türk Klasikleri Yeniden” projesi kapsamında restore edilen 1987 yapımı film, 5-16 Nisan’da gerçekleşecek olan İstanbul Film Festivali’nde pırıl pırıl bir kopya ile gösterilecek. Yazar Yusuf Atılgan’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Anayurt Oteli, pek çok ödülün de sahibi.
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