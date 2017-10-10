Anne ekmeğini özler gibi

Lübnanlı ünlü bestekar, şarkıcı ve udi Marsel Halife… İstanbul’da düzenlenen “Şark Gençlik Yıllık Konferansı 2017” çerçevesinde bir konser verdi.

Konser sonrası söyleşimizde, Lübnan’daki iç savaş döneminin sanatsal kişiliğini oluşturan önemli süreçlerden biri olduğunu anlatan Halife, çocukluk yıllarında yaşadıklarının müzik tercihlerinde etkili olduğunu belirtiyor.

DERVİŞ’İ BESTELEDİ

Hamasi müzikler yapmadığını aktaran Halife, insanı merkeze alan sanatı öne çıkardığını belirterek, “Müziklerimde sadece insana dokunan derin insani duyguları işliyorum, özgürlük, pasaport, doğunun nameleri ve annemin ekmeğine olan özlemim gibi” ifadelerini kullanıyor. Kendi sanatını yorumlayan Halife, şunları söylüyor: “İnsana rahatlık veren eserler yapıyorum. Bunlar, insanın acılarını yok ederek, ona, karşı duruş, siyasi, toplumsal ve insani haklarını isteme konularında yardımcı oluyor. Bir yıl kadar önce Mahmud Derviş’in şiirinden bir parça yaptım. Aşkın Endülüs’ü adını verdiğim bu eserin insanlar aşk şarkısı olduğunu düşündüler. Dış görünüşünden farklı algılanan bu parçaya rağmen şarkılarımı soyut anlamıyla insan için söylüyorum.”

Arap dünyasında egemen olan bazı yönetimlerin istekleri doğrultusunda sanatın politize edilmesine karşı olduğunu belirten Halife, şöyle devam ediyor: “Siyasi meylimden ve insani bir davaya inandığım için yaşadığım yeri terk etmek zorunda kalmıştım. Arap dünyası çok acılı bir realiteye sahip.”