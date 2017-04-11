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Aşk hem söyletir hem dinletir

Emirhan Kartal’ın Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ‘Aşk Dinletir’ adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

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Kartal’ın bu albümünde Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi büyük ozanların eserleri de bulunuyor. 2016 yılında çekilen “Aşık” filminde de Aşık Veysel’i canlandıran Kartal’ın yeni albümünde 15 eser yer alıyor. Albüm, geleneksel halk çalgılarıyla çok yalın bir şekilde icra edilmiş.
 
Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosunda bağlama sanatçısı olarak görev yapan Kartal, daha önce de, Dönüş Yolu, Sırdaşk, Kerbela ve Aşk Söyletir isimli albümlere imza attı. Kartal’ın “Türk Müziği Enstrümanlarının Frekans Aralıkları” adlı yayınlanmış bir de kitabı bulunuyor.
 

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