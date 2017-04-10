Blet: Avrupa'dan utanıyorum

Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Türkiye’ye karşı korkunç bir senaryo hazırlandığını belirterek, Avrupa’da insanlar Müslümanlardan korksun diye medyanın kullanıldığını ve bir Müslüman - Hristiyan savaşı çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

Avrupa’da Türkiye üzerine kötü bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Blet, “Böyle bir şey olacağını daha önceden görebiliyordum. Ben gerçekten Avrupa’dan utanıyorum. Fransızım ama Fransa eskisi gibi değil. Müslümanlarla Hristiyanların savaşmasını istiyorlar.” diye konuştu.

Bugüne kadar 300’ün üzerinde esere imza atan ve birçok ödüle layık görülen Blet, her Avrupalının ırkçı olarak algılanmaması gerektiğini kaydederek, Avrupalı halkın kötü siyasetçilerden sıkıldığı yorumunu yaptı.

PKK TEHDİT ETTİ

Fransa’daki bazı konserlerinin iptal edildiğinin altını çizen sanatçı, “Türkiye’ye yakın olduğum için Fransa’da bana faşist diyorlar. Bu durum çok kötü ve üzücü. Her şey politik olmaya başladı. Ben sanatçıyım. Hristiyan doğdum ama Müslümanlarla çok yakınım. İşte bunu istemiyorlar. Gazeteciler doğruyu bildikleri halde, insanlar korksun diye sürekli yalan söylüyor.” dedi. Türkiye’ye ilk kez 23 yıl önce gelen Stephane Blet, birçok yerden tehditler aldığını belirtiyor: “Marsilya’da Türkiye için konferans verdim. Sonrasında PKK’lılardan sürekli tehdit mesajları aldım. Fransa’daki siyasiler bunun için hiçbir şey yapmıyor. Paris’te PKK’lılar ‘Türkler ölsün’ diye gösteri yapıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Kim izin veriyor bunlara? Tabii ki arkalarına bir güç almışlar. Onun için çok rahatlıkla bunu yapabiliyor. Biz bir gösteri yapmak istediğimizde buna izin alamıyoruz. PKK budalası insanlar için ise hiçbir şey yapmıyorlar.”