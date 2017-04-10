Blet: Avrupa'dan utanıyorum
Avrupa’nın Türkiye’ye karşı tutumunu eleştiren Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet: Söz konusu Türkiye olunca tüm değerlerini unutan Avrupa, sürekli yalan söyleyip kutuplaşma yaratmak istiyor. Avrupa’dan utanıyorum.
Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Türkiye’ye karşı korkunç bir senaryo hazırlandığını belirterek, Avrupa’da insanlar Müslümanlardan korksun diye medyanın kullanıldığını ve bir Müslüman - Hristiyan savaşı çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.
Avrupa’da Türkiye üzerine kötü bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Blet, “Böyle bir şey olacağını daha önceden görebiliyordum. Ben gerçekten Avrupa’dan utanıyorum. Fransızım ama Fransa eskisi gibi değil. Müslümanlarla Hristiyanların savaşmasını istiyorlar.” diye konuştu.
Bugüne kadar 300’ün üzerinde esere imza atan ve birçok ödüle layık görülen Blet, her Avrupalının ırkçı olarak algılanmaması gerektiğini kaydederek, Avrupalı halkın kötü siyasetçilerden sıkıldığı yorumunu yaptı.
PKK TEHDİT ETTİ
Fransa’daki bazı konserlerinin iptal edildiğinin altını çizen sanatçı, “Türkiye’ye yakın olduğum için Fransa’da bana faşist diyorlar. Bu durum çok kötü ve üzücü. Her şey politik olmaya başladı. Ben sanatçıyım. Hristiyan doğdum ama Müslümanlarla çok yakınım. İşte bunu istemiyorlar. Gazeteciler doğruyu bildikleri halde, insanlar korksun diye sürekli yalan söylüyor.” dedi. Türkiye’ye ilk kez 23 yıl önce gelen Stephane Blet, birçok yerden tehditler aldığını belirtiyor: “Marsilya’da Türkiye için konferans verdim. Sonrasında PKK’lılardan sürekli tehdit mesajları aldım. Fransa’daki siyasiler bunun için hiçbir şey yapmıyor. Paris’te PKK’lılar ‘Türkler ölsün’ diye gösteri yapıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Kim izin veriyor bunlara? Tabii ki arkalarına bir güç almışlar. Onun için çok rahatlıkla bunu yapabiliyor. Biz bir gösteri yapmak istediğimizde buna izin alamıyoruz. PKK budalası insanlar için ise hiçbir şey yapmıyorlar.”
Batı daha çok köle istiyor
Avrupa medyasında çok abartılı haberler ve konuşmalara yer verildiğine dikkati çeken sanatçı Stephane Blet: “Uzun zamandır Türkiye hakkında hiç iyi konuşmuyorlar. Sürekli kara propaganda yapılıyor. Fransa’da Müslümanlar da yaşıyor. Hiçbir sorun yoktu ama medya, sorun olsun diye çalışıyor. Avrupa’da ekonomi kötü ve insanların bu ekonomik korkusunu büyütmeye çalışıyorlar. Büyük bir tehlike ve kaos için yapılan çok büyük bir plan var. Ekonomi üzerinden hareket ediyorlar ve daha çok köle istiyorlar.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.