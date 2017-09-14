'Ayla' Toronto Film Festivali’nde

'Ayla’ filminin uluslararası yolculuğu, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde başladı. Film, festivalde özel gösterimlerle uluslararası önemli dağıtımcılar, sinema sektörünün prestijli isimleri ve basının karşısına çıktı.

Yönetmen Can Ulkay ve oyuncularından Cade Carradine’ın da katıldığı gösterim sonrasında ‘Ayla’ ayakta alkışlandı.

Savaşın en acılı halini, evrensel ve zamansız bir sevgi hikayesine dönüştüren Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’, Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya yolculuğuna başladı.

Filmin gösterimine yönetmen Can Ulkay, filmin yapımcılarından Çağlar Ercan ve Elif Dağdeviren’in yanı sıra, Ayla filminin önemli oyuncularından Amerikan sinemasının köklü oyuncu ailelerinden Carradine ailesinin parlayan genç yıldızı Cade Carradine da katıldı.