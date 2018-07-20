Balkan Kervanı yolda

Balkan Kervanı projesi kapsamında, 15 günlük bir programla 6 Balkan ülkesinde (Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova) pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçekmece Belediyesi’nin Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği “Balkan Kervanı Projesi” dün başladı ve 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Sanatçıların bulunduğu bir otobüsle Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova’da çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Balkan Kervanı, bu ülkelerde düzenleyeceği etkinliklerde Türk kültürünü tanıtacak. Gösteriler kapsamında, Türk halk oyunları, Hacivat Karagöz kukla sanatı, Semazen gösterileri, Ebru sanatı, Cam sanatı, Bakır sanatı, Hat sanatı gibi el sanatlarının sergilenmesi ve Türk Kahvesi, Osmanlı Macunu, Pamuk Şeker gibi kültürel kimliğimizin parçası olan ikramlar bölge insanına sunulacak.