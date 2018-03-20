Balkan kültürü 'Kültür Evi'nde yaşatılıyor

Kırklareli Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan'ın ortak kültürel değerlenin sergilendiği Ali Rıza Efendi Kültür Evi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Yaklaşık 2 ay önce kentin ilk yerleşim yeri Yayla Mahallesi'nde açılan Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ndeki her odada Kırklareli'nin isminin Lozengrad ve Saranta Eklesies olduğu dönemlerde kullanılan eşyalar sergileniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce açılan kültür evine yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

"Geleceğe not düşmek adına böyle bir uygulama içerisine girdik"

Kültür evini yaklaşık 6 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Kesimoğlu, bu sayının daha da artacağına inandığını dile getirdi.

Kültür eviyle Balkanlar'ın tarihi ve kültürel özelliklerini bir arada yaşattıklarını vurgulayan Kesimoğlu, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ ile Kırklareli'nin tarihi, kültürel birlik ve beraberliğinin bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşları kültür evini ziyaret etmeleri için davet eden Kesimoğlu, "Kırklareli'nin adı zamanında Bulgar dostlarımızla yaşarken Lozengrad, Yunan dostlarımızla yaşarken de Saranta Eklesies imiş. Bizim Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ ile tarih ve kültür birliğimiz, coğrafya beraberliğimiz var. Biz bu birlikteliği, beraberliği biraz da geleceğe not düşmek adına böyle bir uygulama içerisine girdik." diye konuştu.

''Burası artık bir kültür hazinesi oldu"

Kültür Evi sorumlusu arkeolog Tahsin Aldemir ise kültür evinde en çok ilgiyi Türk mutfağının gördüğünü bildirdi.

Aldemir, 4 ülkenin ortak kültürünün sergilendiği kültür evine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, mekanda yaklaşık bin 500 eserin sergilendiğini kaydetti.

Türk mutfağının bulunduğu bölümde birçok tarihi nitelikteki malzemenin görülebildiğini dile getiren Aldemir, ''Çünkü hepsinin bir yaşanmışlığı var. Bu nedenle de Türk mutfağı çok ilgi görüyor. Vatandaşlarımızı kültür evimize davet ediyoruz. Burası artık bir kültür hazinesi oldu'' diye konuştu.