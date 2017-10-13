'Beykoz'un Mozart'ı' piyanosuna kavuştu

Dünyaca ünlü besteci Mozart ile aynı müzik kulağına sahip olduğu belirlenen 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar'a, sanatçı Cem Yılmaz'ın da desteğiyle piyano hediye edildi.

Alınan bilgiye göre, müzik yeteneğiyle gündeme gelen, İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan otizmli Yunus Yazar'ın yeni piyonaya kavuşması için, Türkiye'de müzik enstrümanları sektöründe faaliyet gösteren doremusic, Cem Yılmaz ile iletişime geçti.

Doremusic yetkilileri, ayrıca Yunus Yazar'ın müzik öğretmenine de ulaştı ve en uygun piyano modeli olarak Yamaha B-2'nin temin edilmesi kararlaştırıldı. Cem Yılmaz ve mağaza yetkililerince otizmli Yunus Yazar'a yeni piyano hediye edildi.

Anadolu Ajansı, "Beykoz'un Mozart'ı otizmli Yunus'un konservatuvar hayali" başlığıyla yayımladığı haberde, dünyaca ünlü sanatçı Mozart ile aynı müzik kulağına sahip olan ve konservatuvarda eğitim alabilmenin hayallerini kuran otizmli Yunus Yazar'ın durumunu gündeme taşımıştı.

Sanatçı Cem Yılmaz'ın attığı, "Bu kardeşimize destek olmak istiyorum. Konservatuvar okuması için yetkililer de destek olursa burs vermek isterim" tweet'i ile de konu kamuoyunda yankı uyandırmıştı.