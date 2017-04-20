Bir düzine film vizyonda

Türkiye’deki sinemalarda bu hafta 4’ü yerli 12 film vizyona girecek. Murat Kepez’in yönetmenliğini yaptığı ve Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin ile Ersin Korkut’un başrollerinde yer aldığı “Kolonya Cumhuriyeti” izleyici ile buluşacak. “Dedemin Fişi” ve “Çarşı Pazar” sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez’in ilk uzun metraj sinema filmi olan yapım, il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan bir adamın, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybetmesi ve sonrasında yaşanan komik olayları konu ediniyor.

MİRAÇ: Ufuk Bayraktar ile Meltem Miraloğlu’nun başrollerinde yer aldığı “Miraç”ın yönetmenliğini Enes Hakan Tokyay yaptı. Başrol oyuncularının yanı sıra Arda Şahin, Emircan Çal ve Oğuz Oktay’ın da rol aldığı film, Yusuf ile Ali adlı iki çocuğun naif macerasını ele alıyor. Senaryosunu Yasin Öksüz›ün kaleme aldığı yapımın müzikleri şarkıcı Rafet El Roman’a ait.

ZER: Kazım Öz’ün yazıp yönettiği “Zer”, babaannesinin ölüm döşeğindeyken kendisine söylediği şarkının izini Dersim’e kadar süren “Jan” adındaki bir gencin hikayesini anlatıyor.

BLUE: Sertan Ünver›in yönetmenliğini yaptığı belgesel film «Blue”, müzisyenler Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin’in hikayelerini beyaz perdeye taşıyor. 90’ların efsanevi Rock grubu “Blue Blues Band” ile Türk müziğinin iki tanınmış müzisyeninin hikayelerinin ele alındığı belgeselde, Blue Blues Band’in diğer üyeleri Batu Mutlugil ve Sunay Özgür, grubun serüvenini izleyici ile paylaşacak.

ÖNE ÇIKAN ‘YABANCILAR’

Haftanın yabancı filmleri ise Kayıp Şehir Z, Max Steel, Silence, Kapan, Son Macera, Beden ve Ruh, Moşa ile Koca Ayı ve Moana isimlerini taşıyor. Bu filmlerden Silence, ünlü yönetmen Martin Scorsese imzalı. Film, iki Hristiyan misyonerin, kayıp mürşitlerini bulma amacıyla gittikleri Japonya’da yaşadıklarını odağına alıyor. Dram türündeki film, Japon yazar Shusaku Endo’nun 1966’da yazdığı aynı adlı romandan sinemaya uyarlandı.

Ildiko Enyedi’nin yönetmenliğini yaptığı Macaristan yapımı «Beden ve Ruh” Berlin’de “Altın Ayı” dahil olmak üzere dört ödül birden almıştı. Film, birbirini hiç tanımayan Endre ve Maria adındaki iki gencin rüyalarının da işin içinde olduğu sıra dışı aşklarını konu ediniyor.