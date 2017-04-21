Bosna'daki Osmanlı eserleri için yeni iş birliği

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te yürütülecek yeni çalışmalara ilişkin, "İmzalanan protokollerle bundan sonraki dönemde yapmayı tasarladığımız üç işimiz var. Bunlar, Tuzla Behram Ağa Camisi, Tesanj Ferhat Bey Camisi ve Fojnica Müderris Şaban Efendi Medresesi. Protokolleri imzaladık. İnşallah çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız." dedi.

Saraybosna'daki "Vakıf Günleri" açılış töreni, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlendi. Törene, Vakıflar Genel Müdürü Ertem ile Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic katıldı.

Törende Ertem ile Zajimovic arasında Fojnica şehrinde bulunan Müderris Şaban Efendi Medresesi, Tuzla'daki Behram Ağa Camisi ile Tesanj'daki Ferhat Bey Camisi'nin restorasyonuna yönelik yürütülecek üç projeye ilişkin iş birliği protokolü de imzalandı.

Adnan Ertem, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, vakıf günlerinin açılışında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yeni hayırlı işlerin temelini de attıklarını dile getirdi.

Üç yeni projeye başlanacak

Konuşmasında "Vakıf Günleri" kapsamında Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Zajimovic ile imzalanan protokol hakkında da bilgi veren Ertem, şunları kaydetti:

"İmzalanan protokollerle bundan sonraki dönemde yapmayı tasarladığımız üç işimiz var. Bunlar, Tuzla Behram Ağa Camisi, Tesanj Ferhat Bey Camisi ve Fojnica Müderris Şaban Efendi Medresesi. Protokolleri imzaladık. İnşallah çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız.

Buraya geldiğimizde elimiz dolu gelelim diye üç tane işimizin ihalesini yapmıştık, onların yer teslimini de bugün yapacağız. Bunlardan birisi, yarın taş koyma merasimini yapacağımız Banja Luka'daki Arnavudiye Camisi. Bir diğeri Başçarşı Camisi ve yarın yine inşallah Travnik Alaca Camisi. Bunların da ihaleleri yapıldı, yer teslimlerini inşallah gerçekleştireceğiz."