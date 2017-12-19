'Bozkırın tezenesi' Tekirdağ'da anıldı

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş, Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda, öğretim görevlilerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, orkestra eşliğinde Neşet Ertaş'ı anma konseri verdi.

Geceye, öğrenciler, öğretim üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede Ertaş'ın eserlerinden oluşan "Yazımı Kışa Çevirdin", "Acem kızı", "Zülüf dökülmüş yüze", "Ah yalan dünya", "Leylam", "Bağa gel bostana gel" gibi sevilen türküler seslendirildi.

Koro, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan, Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arda Göksu, her zaman güzel etkinlikler yapmaya çalıştıklarını, bugün de büyük usta Neşet Ertaş'ı anmak için etkinlik düzenlediklerini ifade etti.