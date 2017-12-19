Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Bozkırın tezenesi' Tekirdağ'da anıldı

NKÜ'deki öğretim görevlileri tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği korosu, 'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş, Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda, öğretim görevlilerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, orkestra eşliğinde Neşet Ertaş'ı anma konseri verdi.

Geceye, öğrenciler, öğretim üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede Ertaş'ın eserlerinden oluşan "Yazımı Kışa Çevirdin", "Acem kızı", "Zülüf dökülmüş yüze", "Ah yalan dünya", "Leylam", "Bağa gel bostana gel" gibi sevilen türküler seslendirildi.

Koro, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan, Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arda Göksu, her zaman güzel etkinlikler yapmaya çalıştıklarını, bugün de büyük usta Neşet Ertaş'ı anmak için etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA