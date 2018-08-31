Büyük usta 100 yaşında 

Küçük Ağa, İbişin Rüyası, Yağmur Beklerken, Osmancık, Firavun İmanı ve daha niceleri... Türk romanının ‘Büyük Ağası’, merhum Tarık Buğra, doğumunun 100. yılı vesilesiyle anılıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından Kızlarağa Medresesi’nde gerçekleştirilecek “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Özel Programı”, 1 Eylül Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Namık Açıkgöz’ün yapacağı panele, Dr. Ferda Zambak ve Bahtiyar Aslan konuşmacı olarak katılacak.

NESİLDEN NESİLE

TYB’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Tarık Buğra’nın müstesna bir romancı olduğuna işaret etti. Bıyıklı “Toplumları yükseltenler ortaya koydukları eserlerle adını sürdürebilmiş sanatçılardır. Dolayısıyla hem edebiyat hem de fikir dünyamızın yapı taşlarından olan Tarık Buğra’yı, en çok da yerli ve milli değerleri zamansız bir boyuta taşıyarak ölümsüz eserleriyle nesilden nesile taşıdığı için tanımak zorundayız’’ ifadelerini kullandı.