'Büyüyünce, yurtdışında konserler vermek istiyorum'

Eğitimine İngiltere'de devam eden 15 yaşındaki keman sanatçısı Elfida Su Turan, dünyanın tanıdığı bir keman virtüözü olmak için çalışıyor.

Turan, yaptığı açıklamada, ilk kez 5 yaşındayken duyduğu keman melodisini hala hatırladığını belirterek, 6 yaşında keman çalmaya başladığını söyledi.

Keman eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Veniamin Varsavsky ile başlayan ve 10 yaşındayken İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne alan genç kemancı, şunları aktardı:

"Şu an İngiltere'de Yehudi Menuhin School'da devam ediyorum. Öğretmenimin ismi Akiko Ono ve okuldaki ikinci yılım. Kemanı, 5 yaşındayken bir kilisede duydum ve çok hoşuma gitti. Hoşuma gittiğini anneme de söylemiştim. Annem de bana destek olmaya karar verdi. Hoşlandığım bir şey olması, onun da hoşuna gitti. Bu şekilde keman çalmaya başladım. Sonrasında ailem bu konuda yeteneğimi fark ettiği için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı sınavlarına katıldım ve kazandım. İki sene boyunca yarı zamanlı, ondan sonra da tam zamanlı şekilde eğitim aldım. İki yıl önce İngiltere'deki okulun seçmelerine girdim ve tam burslu olarak kazandım. Geçen sene eylül ayında oraya yerleştim ve eğitimimi orada sürdürmeye başladım."

"Arkadaşlarımın tepkileri hep iyi yöndeydi"

Elfida Su Turan, Muhsine Zeynep İlköğretim okulundayken, konservatuvarın yanı sıra İngilizce ikinci bir okula daha gittiğini söyleyerek, "Ayrıca bale de yapıyordum. 11 sene bale yaptım ve artık bıraktım. O yüzden bale kursu, konservatuvar, ikinci okulum ve ayrıca ilkokuldan arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarımın tepkileri hep iyi yöndeydi. Her zaman beni dinlemek istiyorlardı. Ben de bazen okula kemanımı getirip onlar için çalardım. Kendimi hiç diğerleriyle kıyaslamadım çünkü herkesin hoşlandığı farklı bir şeyler vardı." ifadelerini kullandı.

Başarılı ve ödüllü genç kemancı, İngiltere'deki okula seçilme sürecine ilişkin ise şunları söyledi:

"Öncelikle bir DVD gönderdim ve okula gidip odisyon vermek istediğimi söyledim. Bu üç basamaklı bir sınavdı. Önce DVD'yi izleyip kabul ettiler. Sonra gelip çalmamı istediler. Performans ikinci basamaktı. Üçüncü basamak için ise 3 gün boyunca okulda kaldım. Bu sadece keman için değildi. Hem keman hem piyano derslerine katıldım. Akademik derslerden fen, matematik, sosyal bilgiler ve tarih derslerinin hepsine de katılmış oldum. Öğretmenler karar verdi bir nevi. Beni her branştan sınava soktular."

Okula kabul edilmesinin kendisi için bir iltifat olduğunu kaydeden Turan, "Tekniğimin çok gelişmiş olduğunu, müzikalitemin de çok iyi olduğunu söylediler. O okul sadece kemancı olmayı değil, müzisyen olmayı da öğretiyor. O yüzden sınav bu şekildeydi." dedi.

"Cihat Aşkın'ı her zaman bir idol olarak görmüşümdür"

Elfida Su Turan, lise eğitimini tamamladıktan sonraki hedefine de değinerek, Londra'daki Royal College of Music'te ya da ABD'de eğitimine devam etmek istediğini, üniversite bittikten sonra ise artık bir keman virtüözü olmak istediğini vurguladı.

Ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın yönettiği CAKA Yıldızları ile kasım ayında bir konser veren Turan, "Ben Cihat Aşkın'ı her zaman bir idol olarak görmüşümdür. Kemana başladığımdan beri kendisini tanıyorum. Büyüyünce kendisi gibi olmak, yurt dışında konserler vermek istiyorum." diye konuştu.

Mart 2013'te, 11 yaşındayken Sırbistan'da gerçekleştirilen uluslararası keman yarışmasında birincilik ödülü kazanan genç kemancı, nisan 2013'te ise Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması'nda En İyi Türk Eseri Yorumcusu Ödülü'nün yanı sıra kendi kategorisinde de ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Elfida Su Turan, 2015'te yapılan 7. Agimus Firenze Premio Crescendo yarışmasıyla Ukrayna'da düzenlenen 13. Individualis yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.