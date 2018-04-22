Cezeri Abu Dabi’de

Dünya bilim tarihinin gördüğü en büyük dahilerden biri olan Müslüman bilim adamı Cezeri’nin olağanüstü makineleri, Abu Dabi Kitap Fuar’ında sergilenmeye hazırlanıyor. Abu Dabi’de (Ulusal Sergi Merkezi) 25 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında sergilenecek olan Cezeri’nin makineleri ve bazı eğitsel araçları, farklı ülkelerden pek çok yayıncının olduğu bir ortamda meraklılarının ilgisine sunulacak. İslam’ın altın çağları 12. ve 13. yüzyıllarda yaşayan ve Artuklu Sarayı’nda baş mühendislik yapan Cezeri’nin dönemin sultanları ve şehzadeleri için insan görünümlü hizmet otomatları ve birbirinden değişik makineler icat ettiğini söyleyen İstanbul Cezeri Müzesi Yönetici Direktörü Mehmed Ali Çalışkan, “Abu Dabi Fuar alanında anıt su saati, filli su saati, bardak su saati, dört sürgülü kapı kilidi, şifreli sandık, kayıklı su saati gibi Cezeri’nin olağanüstü makinelerinden bazılarını sergileyeceğiz” dedi.