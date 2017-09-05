Çocuk ve aile filmi açığımız var

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Reaksiyon”, Kurtlar Vadisi Pusu”, “Kadri’nin Götürdüğü Yere Git” gibi dizi ve filmlerin yönetmenliğini yapan Onur Tan’ın yazıp yönettiği aile filmi “Bal Kaymak”ın çekimleri Makedonya’da tamamlandı.

Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda senaryolaştırılan filmde, Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Filiz Ahmet, Melissa Yıldırımer ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız rol aldı.

Filmin yapımcılığını üstlenen Big Play Entertainment’ın ortaklarından Sertaç Demirtaş, Türkiye’de çok az aile filmi çekildiğini ifade ederek, içinde dram ve komedi ögeleri olan bir aile filmi yaptıklarını dile getirdi.

BİZE YABANCI FİLMLER

Teknolojiden uzak bir hayatın yaşanabildiğinin filmde gösterildiğini aktaran Demirtaş, teknolojinin insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ancak onsuz da yaşanabileceğini söyledi. Sertaç Demirtaş, yaklaşık 2 senedir görev yaptığı TÜRSAK Vakfı’nda bu yıl 14. Çocuk Filmleri Festivali’ni yaptıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi: “Çocuk ve aile filmleriyle alakalı araştırma yaptığımızda, çok uzun zamandır bu tarz filmlerin olmadığını, böyle bir açığın olduğunu tespit ettik. Sektörün bu alandaki eksikliğini gördükten sonra da bu alana yönelelim dedik. Çünkü çok ciddi bir aile ve çocuk kitlesi var. Türk toplumunun örf, adet, gelenek ve görenekleri çok önemli. Yabancı menşeli filmlerde, çizgi ve animasyon filmlerinde, uzun metrajlı filmlerde bize çok yakın olmayan bazı unsurların kullanıldığını görüyoruz. Bu ve bundan sonra yapacağımız filmler biraz daha bunlardan ayrışmış olacak ve farkındalık oluşturacağına inandığımız projeler gerçekleştireceğiz.”