Çocuklar gibi şenlik

Ağaç yaşken eğilir. Çocukların yeni hayaller kurmasını, sanat ve edebiyat dünyası ile tanışmasını sağlamak amacıyla organize edilen 33. Çocuk Şenliği yarın başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, çocuklar için eğlenceli gösterilerin yanı sıra konuk tiyatro ekiplerinin 11, Şehir Tiyatrolarının 9 oyunu sahnelenecek.

Çocuklara yönelik 3 konserin de gerçekleşeceği etkinlikte, ünlü tiyatro sanatçıları masal okuma etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelecek. Resim, yazarlık, ses eğitimi, heykel, dans, tasarım, yoga, pilates ve müzik gibi konularda da 25 atölye çalışması çocuklarla buluşacak. Şehir Tiyatroları tarafından geleneksel olarak 33 yıldır ücretsiz düzenlenen etkinlik, 23 Nisan’da son bulacak.

41 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR KOCAELİ’DE

Öte yandan Kocaeli 41 ülkenin çocuklarını ağırlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 21-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı’na 41 ülkeden bin çocuk katılacak.

Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte, bu yıl “bilim ve çocuk” temasıyla çok zengin bir içeriğin çocukları bekliyor olacak.