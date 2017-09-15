Contemporary günler

12. Contemporary Istanbul (CI) sanat fuarı kapılarını açtı. Çağdaş sanat alanında İstanbul’u marka şehirlerden biri haline getirmek amacıyla gerçekleşen fuarın açılış kokteyline çok sayıda ünlü katıldı. Akbank’ın desteği, Ferko ile Yıldız Holding sponsorluğunda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi›nde düzenlenen 12. Contemporary Istanbul, 42’si yabancı toplam 73 galeri, bin 500 eseri sanatseverlerle buluşturdu.



KATILIMCILAR MEMNUN



17 Eylül’e kadar sürecek fuarın katılımcıları da, etkinliğin şehre kazandırdığı sanatsal hareketlilikten memnun. Galeri Binyıl’ın kurucusu İlknur Şanal, daha çok genç sanatçıları desteklemeye çalıştığını belirtiyor. Bu yıl 12’nci yılını kutlayan Contemporary Istanbul’a 7’nci kez katıldığını ifade eden Şanal, “Son beş yıldır da Contemporary Istanbul’un yurt dışı fuarlarına gidiyorum. Çok başarılı bir organizasyon. Yurt dışı fuar tecrübem olduğu için burayı son derece başarılı buluyorum. Çağdaş sanat eserlerine ilgi büyük, müthiş bir kalabalık var.” dedi.



Etkinliğe Yunanistan’dan üzerinde el figürlerinin yer aldığı üç tablo ve bir tahterevalli şeklindeki dekoratif eseriyle katılan sanatçı Lena Morfogeni de eserlerinde, insanların birbirine ihtiyacı olduğunu vurgulamaya çalıştığınısöyledi.

Bir çocuk oyuncağı olan tahterevallinin bile tek başına kullanılamadığını anlatan Morfogeni, “Şu hayatta, insanın insana ihtiyacı var. Bu eserde iyimser olmak ve yardımsever olmanın önemine dikkati çekmeye çalıştım. Türkiye’de bir sanat etkinliğine ilk kez katılıyorum. Özellikle böyle büyük bir alanda düzenlenen bu çağdaş sanat eserleri fuarı beni etkiledi.” dedi. Etkinliğe, “Dünyanın gözyaşları”, “Sükunet” ve “Şiddet” adlı tablolarıyla katıldığını belirten Seval Özcan, yaptığı eserlerde toplumsal problemlere vurgu yapmak istediğini ifade etti.



“Dünyanın gözyaşları” adlı eserinin soyut ve katmanlı bir tablo olduğunu dile getiren Özcan, “Tablonun üzerinde bir doku var. Bu dokuların her biri aslında bizim iç dünyamızda yaşadığımız problemlere, ton geçişleriyle vurgu yapıyor. Etkinliğe ilk kez katılıyorum. Son derece kalabalık ve bu kalabalığı gördükçe mutlu olduk’ şeklinde konuştu.