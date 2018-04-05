Devlet Tiyatroları oyun yazarı yetiştirecek

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye'deki yazın alanının yaygınlaşması için "Oyun Yazarlığı" projesi hayata geçirilecek.

Devlet Tiyatroları bünyesinde de yazarlık atölyeleri kurularak tiyatro oyuncularıyla ortak bir proje oluşturulacak ve projenin seyirciyle buluşması sağlanacak.

Bu kapsamda 6, 7 ve 8 Nisan'da Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde, Gösteri Sanatları Merkezi'nde, Atatürk Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'nın katkısıyla özellikle son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışması yapılacak.

Projeye, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Edebi Kurul Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ve Atatürk Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı Ayşe Pınar Aras başta olmak üzere çok sayıda dramaturg, yönetmen ve öğretim görevlisi katılacak.