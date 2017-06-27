Doğan Hızlan ile edebiyat okuması

Türk basınında edebiyat ve sanat üzerine uzun süredir yazılar kaleme alan Hızlan, bu kitabında, Cumhuriyet dönemi edebiyatına damga vuran isimlerden bir seçki yaparak, Türk edebiyatındaki yerlerine dair tespitlerde bulunuyor. Hızlan’ın okuma notları olarak da değerlendirilebilecek eserde, bugün hayatta olmayan Abdülbaki Gölpınarlı, Mehmet Akif Ersoy, Cemil Meriç, Hasan Ali Yücel, Mehmet Kaplan, Kemal Tahir, Necip Fazıl Kısakürek, Fethi Naci gibi isimlere yer veriliyor. Hızlan, ‘Necip Fazıl, Mehmet Akif, Kemal Tahir gibi adlar yalnız edebiyat açısından değil, düşünceleri ile de okurlarını etkilediler. Dün ve bugünün bütünlüğünü sağlamak adına geçmişin önemli adları okunmalı’ diyor.